El 30 de enero de 1969 el grupo más famoso del mundo subía a la azotea de los estudios Apple Corps, la discográfica de la manzana de la que ellos mismos eran parte responsable, y cuya sede estaba situada en pleno centro de Londres.

Hacía más de un año que los Beatles no pasaban por un buen momento personal. La química entre ellos se había enrarecido, aunque artísticamente todo siguiera encajando con el mecanismo de un reloj. La idea era despedirse de las actuaciones en directo y hacerlo por sorpresa. Es por eso que la actuación de los cuatro de Liverpool y el teclista Billy Preston, terminó en la retina y la mística de la cultura pop. El concierto fue corto. Solo 40 minutos y ante un público que no podía creer lo que veía y escuchaba.

Recrean por sorpresa el último concierto de los Beatles en una oficina de Manacor / DM

Este sábado, 55 años después, la revista manacorina 07500 y la empresa de márketing digitar 24pm rindieron homenaje al grupo y al mítico concierto, recreando el mismo repertorio en la plaza de Sa Bassa, en el centro de la ciudad, gratis y con músicos de renombre: con Jorra Santiago al bajo como Paul McCartney, Roger Pistola como John Lennon, Àngel Ríos como Ringo Starr, Llorenç Barceló como Preston y Roger Moragues y Arnau Galmés como los George Harrison del grupo.

Planteado como una sorpresa durante las sesiones de grabación del disco Let it be, el concierto de la azotea de los estudios Apple consiguió que muchos londinenses que habían parado para almorzar, pronto se concentraran en las calles y azoteas vecinas para poder verlo de cerca. Lo que acabó por crear un pequeño desorden de tráfico y ruido que obligó una intervención policial.

Los mismo pasó este fin de semana en Manacor, aunque de forma más organizada. Planteado también como una sorpresa (la revista fue difundiendo fotos de diferentes terrazas del centro jugando al despiste), finalmente fueron las oficinas de 24pm las que sirvieron de escenario. Desde abajo, desde la zona peatonal de Sa Bassa, algo más de 500 personas levantaron el cuello para disfrutar de lo que estaban viendo. Una propuesta original titulada ‘Get Back’, que contó también con el apoyo del ayuntamiento de Manacor, quien lo incluyó en su programa de Fires i Festes (aunque sin desvelar de qué se trataba).

Homenaje

“Cuando hace unos meses la idea de homenajear el último concierto de los Beatles iba tomando forma, no pensábamos que saldría tan bien. Pero es por ilusiones como esta que trabajamos”, han comentado sus responsables, sorprendidos también por la respuestan tan positiva que el concierto ha tenido, tanto en directo como en redes.

Como colofón, los seis integrantes manacorins bajaron para integrarse con el público, que no dudó en cantar a coro tres canciones más: Two of us, Yellow Submarine y All you need is love.