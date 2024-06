Maria Magdalena Riera 'Pocovineta': «Las sillas encordadas a mano tienen mucha más alma que las hechas a máquina»

Maria Magdalena Riera ‘Pocovineta’ (Manacor, 1978) trabajó durante años como auxiliar administrativa en la atención primaria. Fue allí donde aprendió las primeras nociones del encordado de sillas. Dos temporadas como guía en el Parque Natural de Cabrera y una pandemia después, terminaron de decidirla. Ahora inicia su proyecto más personal en una profesión tan tradicional como necesaria.

¿Cuándo supo que el encordado le iría tan bien?

Todo comenzó trabajando en la atención primaria sanitaria en Santa Maria. Entre el trabajo más burocrático, una de mis tareas era diseñar y montar rutas solidarias. Así fue como muchas veces tenía trato con gente mayor. Un día, un hombre con quien entablé amistad me mostró cómo se hacía: la técnica, los dibujos… debía ser 2015. Me pareció muy interesante.

Pero aquí no fue cuando se lo planteó como trabajo...

Aún no. Después me llamaron para trabajar como guarda de refugios en Cabrera. Estuve dos años y, aunque me gustaba y me servía para vivir, no me sentía del todo cómoda. Además, después de la pandemia tardaron mucho en llamarme de nuevo. Fueron momentos de espera que me agotaron. Así que, mientras tanto, me apunté a cursos de estrategias para vender online, posicionamiento de marca o de valor añadido. Los tres primeros años fueron una carrera de fondo, ¡pero aquí estoy! Todavía hoy lo tengo que combinar con la fabricación y venta de pendientes o collares. ¡Y es que no se vende una silla encordada cada día!

¿Qué pasó con Cabrera?

Finalmente me llamaron, pero pensé que si encordar era lo que realmente quería hacer, tenía que implicarme y poner toda mi atención para que funcionara. Tienes que darte a conocer y es importante hacerlo con todas las ganas.

¿Recuerda su primera venta?

La primera fue una silla que vendí a unos alemanes en el mercado de Sineu. Fue una gran sensación.

¿Por qué ‘Pocovineta’ como nombre comercial?

Porque tanto en la escuela de Es Canyar como en el instituto de Manacor, dentro del grupo de amigas había tantas Magdalenes que nos conocíamos por el apellido. Riera es muy común en Manacor así que pasé a ser Pocoví. Después, el primer correo electrónico fue pocovineta… así que la cosa estaba clara.

¿Y el logotipo?

El logo viene del año que viví en Nueva Zelanda. Tenía una amiga que quiso que la acompañara a hacerse un piercing. Cuando estuve allí, elegí yo un dibujo para un tatuaje. Una espiral de principios y personas, que representa la familia.

¿Algún familiar que ya encordase?

No. Mi abuela materna era modista y mi abuelo hacía baldosas hidráulicas con dibujos de aguas. O sea, hay parte artística pero no tan concreta. Mis diseños tienden a la geometría, a los patrones. Rectos, básicos y geométricos.

Sus diseños no son los clásicos que acostumbramos a ver y que tradicionalmente se han hecho.

¡Hago de todo! Lo que sí que me diferencia quizá sea el uso de los colores y los materiales, pero sé encordar sillas con patrones diagonales, en damas, en triángulos… Lo que sí es verdad es que me gusta mucho probar cosas diferentes. De hecho, muchos diseños y dibujos han nacido de errores. No he inventado nada, pero intento tener un estilo, que al final es un reflejo de uno mismo, de lo que eres.

¿Los clientes le piden diseños especiales que ellos hayan pensado?

Normalmente no vienen con un dibujo predeterminado, pero sí recuerdo que una chica peruana me planteó un reto: quería un diseño típico de su cultura. Como era geométrico, a base de intentarlo, lo saqué. También unos franceses me encargaron unos encordados para paneles con el fin de formar un separador de espacios. Hecho con algodón. Al final quedó perfecto. Se puede hacer todo lo que se pueda imaginar siempre que sea geométrico. Antes me podía pasar toda la noche pensando cómo se debía hacer. Es una sensación muy chula cuando sale.

¿Qué materiales utiliza?

Normalmente lo hago todo con lino o algodón, porque tienen más colores. La cuerda de pita raspa mucho y no me gusta tanto. Los primeros encordados fueron con algodón, pero un día en Can Garanya, donde iba a comprar, no tenían lino y me ofrecieron algodón… fue perfecto. La ‘bova’ se tiene que mojar para que no se estropee como el esparto, por ejemplo. Las hojas se tienen que poner en azufre antes y dejarlas dentro de un paño húmedo.

¿Las sillas de asiento ovalado funcionan diferente para el encordado?

Las sillas ovaladas suelen ir con rejilla de médula de ratán.

¿El encordado era un trabajo femenino?

Antes era un oficio ligado a los carpinteros, que hacían los taburetes y las sillas. Ellos solían conocer o estar asociados con encordadoras, en femenino, sí. Lo más curioso era que incluso entre los profesionales y las propias encordadoras sabían perfectamente de quién eran por el estilo, por la manera de hacer. En todo el mundo se encuerdan sillas, la diferencia es el material y la forma de trabajarlo.

Ahora incluso tiene un taller propio.

Así es. Hasta ahora encordaba en casa, pero el espacio ya empezaba a ser un problema, con torres de taburetes por todos lados [ríe].

¿Cuánto cuesta encordar una silla?

Depende de la estructura, de la cuerda y de las horas, evidentemente. Lo que es cierto es que vale lo que cuesta. Un carpintero puede cobrar un 10% de IVA, mientras que yo tengo que cobrar el 21%, porque sigo un patrón… además tengo que abastecerme del material para asegurar que el color del tinte sea el mismo, por ejemplo. Intento mantener los precios de las materias primas de cuando empecé. La gente que cree que una silla encordada a mano es cara, es porque a lo mejor no la tiene que tener… y no pasa absolutamente nada.

¿Cree que un trabajo manual tan laborioso vuelve a tener un valor añadido?

En general, el trabajo artesano se valora cada vez más. La gente compra menos pero al mismo tiempo decide mucho más en qué gasta el dinero. Es un trabajo en el que tienes que estar concentrado en lo que haces; si tienes un mal día, eso se nota. Es mejor salir a dar una vuelta y respirar, respetar mucho tu ritmo de trabajo. Es evidente que las sillas encordadas a mano tienen mucha más alma que las hechas a máquina.

Organiza talleres para principiantes. ¿Cómo funcionan?

Los talleres funcionan muy bien porque pueden vivir la experiencia de hacerlo ellos mismos, de tocarlo con las manos… y eso hace que lo valoren mucho más. Duran unas cinco horas y cuestan 80 euros, con los materiales y el taburete incluidos.

Supongo que hay materiales para interiores y exteriores.

El algodón y el lino van mucho mejor para interiores y el poliéster, que cada vez está más logrado y también es suave, para las terrazas y exteriores.

Suscríbete para seguir leyendo