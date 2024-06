Més denuncia irregularidades en unas obras de Sineu

El grupo municipal de Més en el ayuntamiento de Sineu ha denunciado que el equipo de gobierno del PP ha emitido dos certificados de obras que dan por finalizados el 31 de marzo los trabajos que se siguen ejecutando en el polideportivo municipal, para cumplir con las condiciones impuestas por la subvención que financia el proyecto, con un presupuesto de 511.844 euros. El PP, por su parte, replica que la intervención cuenta con una prórroga, por lo que no se habrían incumplido los plazos.

El proyecto de mejora de zonas verdes, red de aguas pluviales y alumbrado del polideportivo de Sineu tenía inicialmente un plazo de ejecución de un mes, según se publicó el 12 de enero en la plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras empezaron el pasado 29 de febrero, según figura en los certificados de obra emitidos por el Ayuntamiento los días 20 y 28 de marzo, que también publican como fecha de finalización de los trabajos el 31 de marzo de 2024. No obstante, las obras siguen actualmente en marcha en el entorno de la piscina municipal.

Més per Sineu, que también denuncia que se trata de una «obra carísima», envió a mediados del pasado mes de febrero una instancia dirigida al alcalde Tomeu Mulet en la que reclamaba «en qué junta de gobierno local se aprobó la adjudicación y a qué empresa se ha adjudicado», así como la cantidad por la que finalmente se adjudicó el proyecto. La formación ecosoberanista asegura que todavía no ha recibido respuesta.

Prórroga

El alcalde de Sineu, el popular Tomeu Mulet, explica que el Ayuntamiento solicitó una prórroga para la finalización de las obras que amplía el plazo «a octubre o noviembre» y que está documentada, aunque no ha facilitado este documento a la oposición. «Son documentos internos que no pueden salir de aquí», afirma. De hecho, fuentes de Més aseguran que no tenían conocimiento de que se hubiese concedido una prórroga para finalizar el proyecto.

Mulet explica que el 26 de febrero se adjudicó el contrato por 511.844 euros y dos días más tarde se firmó. El 20 de marzo se emitió la primera certificación de obras por valor de 151.761 euros y el 29 de marzo la segunda por valor de 360.082 euros, aunque subraya que esta última «no está conformada» porque «no se adjuntaba la relación valorada». Por último, explica que el 12 de abril se firmó otra certificación por valor de 119.787 euros. La subvención formaba parte de las ayudas de reactivación económica por la covid.