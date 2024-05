Lletra menuda: La alerta de una polémica ofensiva

Desde su creación, los servicios de atención y cuidado a las personas dependientes se han caracterizado por su retraso en la valoración del estado de quienes requerían tal prestación. Las quejas y la resignación han sido constantes en este sentido. La apertura de los centros de Inca y Manacor no se ha plasmado en una sensación de mejora que ahora todavía puede verse más lesionada.

El Ayuntamiento de Inca lanza la voz de alarma al llegarle la advertencia, por parte de los afectados, de que las valoraciones vuelven a centralizarse en Palma. En Manacor no saben nada pero mueven hilos para clarificar la situación y en la conselleria, no solo niegan la mayor, sino que anuncian medidas para que las valoraciones no decaigan en verano.

Algo debe pasar en realidad cuando los usuarios se están inquietando, todavía más. En todo caso, esta polémica institucional, seguramente con desavenencia política de por medio, es ofensiva en su propio contenido para las personas vulnerables que demandan atención a su discapacidad. Necesitan asistencia digna y no disputa a su costa.

