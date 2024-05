Unos detectives ven indicios de que hubo un micro oculto en la sala de juntas del Ayuntamiento de Calvià

Una empresa de detectives de Mallorca ha detectado en esta legislatura que, en la sala de juntas del Ayuntamiento de Calvià, en la planta noble consistorial, existen «indicios» de que podría haber existido un aparato oculto de grabación.

Así lo explicó este jueves en el pleno municipal la primera teniente de alcalde, Isabel Bonet (PP), ante una batería de pregunta presentada por la oposición socialista sobre el barrido en busca de micros ocultos en su despacho que encargó el alcalde Juan Antonio Amengual. Una iniciativa de la que informó este diario y que, como se remarcó en su momento desde el Consistorio, fue sufragada por Amengual de su propio bolsillo.

Respuesta municipal

Las respuestas ofrecidas por el gobierno municipal no aportaron un preciso contexto de los motivos y las circunstancias en que se hizo esta operación. Amparándose en «razones de seguridad, confidencialidad y privacidad», el equipo de gobierno no contestó a la pregunta que había formulado el PSOE sobre si la Policía Local o la Secretaría municipal del Ayuntamiento habían sido informadas de que se iba a hacer este barrido. En este caso, Bonet volvió a esgrimir esa «confidencialidad» para limitarse a informar de que la empresa contratada se encargó de este trabajo «en condiciones seguras y siempre acompañada».

La portavoz municipal sí que respondió a la cuestión de qué empresa había asumido el servicio. Dijo que había sido el Grupo Cabanach SA, pero, de nuevo amparándose en la «privacidad» del asunto, no concretó la fecha en que se había realizado. Sólo informó de que el barrido se había efectuado en fechas posteriores al pleno de investidura de junio de 2023.

Sin mostrar la copia del informe que realizó Cabanach, sí que procedió a leer las conclusiones a las que llegó esta empresa sobre la existencia de escuchas en el despacho de Alcaldía.

"Elementos espía"

Ese rastreo, según dijo, concluyó que no había «elementos espía de grabación de audio e imágenes» en este despacho, pero sí que determinó que se encontraron «indicios de que podría haber existido antes del barrido un aparato oculto de grabación debajo de la sala de juntas». Otra cuestión que habían planteado los socialistas era la necesidad de corroborar que el alcalde Amengual había pagado de su bolsillo todo este rastreo.

Ante esto, Bonet exhibió un certificado del área de Intervención del Ayuntamiento en que se manifiesta que, analizados los registros municipales, «no consta que desde la 15-06-23 se haya tramitado un pago de una factura por búsqueda de medios electrónicos en las dependencias municipales».

En todo caso, el gobierno municipal señaló que la portavoz local del PSOE, Nati Francés, puede consultar cuando quiera una copia electrónica del informe completo en el despacho de Alcaldía.

Las explicaciones no convencieron a Francés, quien lamentó la «opacidad absoluta» del Ayuntamiento. «No se nos contesta a ninguna pregunta. ¿Qué han hecho que no se pueda contar?», se preguntó la regidora socialista, quien instó al gobierno de Calvià a aclarar si la Policía y la Secretaría tuvieron conocimiento de estas actuaciones.

"¿Acaso tenemos un Watergate [escándalo de espionaje político en Estados Unidos que afectó a la Administración de Richard Nixon en los setenta] y no me he enterado?" Nati Francés — Portavoz del Grupo Municipal Socialista en Calvià

«Se acogen a la seguridad. ¿Acaso tenemos un Watergate [escándalo de espionaje político en Estados Unidos que afectó a la Administración de Richard Nixon en los setenta] y no me he enterado? Si decidió hacer eso, lo lógico es que explique por qué y cómo se hizo», prosiguió.

Francés lamentó asimismo que se esté dando la impresión de que el alcalde encargó un barrido por si el PSOE le había dejado micros. «¿Qué se creen que somos nosotros? Jamás pondríamos micros para escuchar a nadie», aseveró.