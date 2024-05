El PP gobernará sin Seny y con el apoyo de Josep Porcel en Sóller

Los cambios en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sóller están a punto de materializarse. Así, el PP pasará a gobernar con el apoyo del regidor no adscrito Josep Porcel que dejó las filas de Seny i Sentit tras el intento fallido de presentar una moción de censura por parte del que era su partido liderado por Sebastià Aguiló. El cambio se ejecutará cuando los dos representantes de Seny renuncien a sus responsabilidades de gobierno. Es muy probable que este cambio se produzca esta misma semana, lo que podrá punto y final a la crisis de gobierno suscitada en el seno del equipo municipal tras el intento de Seny i Sentit de promover una moción de censura contra los populares.

El PP ha hecho público un comunicado en el que se da por enterado de la renuncia de las atribuciones delegadas y de las respectivas dedicaciones exclusivas de los dos representantes de Seny y asegura que a partir del momento en el que dimitan de sus funciones, algo que ocurrirá el 31 de mayo, pasarán a la oposición.

En su comunicados, los populares apuntan que la crisis de gobierno es ajena a su partido y la atribuyen a la formación municipal, a quienes agradecen públicamente la labor realizada por los regisodres Sebastià Aguiló y Esther Alfonso.

Acuerdo

Cabe recordar que el PP y el concejal no adscrito Josep Porcel firmaron el pasado 3 de mayo un acuerdo de gobernabilidad con el que blindaron una mayoría absoluta de nueve concejales. Ahora se ha concretado que finalmente los dos regidores de Seny i Sentit van a renunciar a sus atribuciones delegadas para pasar a formar parte de la oposición.

Cabe recordar que el acuerdo bilateral entre populares y el regidor no adscrito permite constituir una mayoría de gobierno de nueve concejales que se centra básicamente en cuestiones relacionadas con la movilidad de Sóller. Así, el documento firmado da manos libres a Josep Porcel, titular del àrea de Movilidad, para trabajar en dos ejes clave para Sóller y que actualmente están en el candelero: la circulación rodada por el casco urbano y la creación de una red de aparcamientos. n