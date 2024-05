El Hotel Formentor no abrirá en junio por el retraso de las obras exteriores

El flamante Four Seasons Resort Mallorca at Formentor no podrá abrir sus puertas el próximo mes de junio tal y como había expresado en numerosas ocasiones la propiedad. Finalmente, el famoso establecimiento, reconstruido tras el derribo ejecutado hace dos años, iniciará su actividad plena el próximo agosto, tal y como se anuncia en el portal web del Hotel, aunque en julio iniciará un periodo de pruebas conocido técnicamente con el nombre de ‘soft opening’ que consistirá en la apertura parcial de las instalaciones con el objetivo de realizar un testeo preliminar antes de la apertura definitiva al público. Se trata de una práctica habitual en aquellos establecimientos turísticos que inician su actividad para comprobar el funcionamiento del servicio y tener tiempo para ajustar los detalles.

Fuentes de Emin Capital, la empresa propietaria del emblemático establecimiento turístico, lamentaron ayer que «no se ha podido cumplir con la fecha de apertura prevista» y atribuyeron esta circunstancia al «retraso» acumulado en las obras que se ejecutan en el exterior del edificio, principalmente los jardines y las piscinas. Según ha podido saber este diario, en el seno de la entidad hay un cierto malestar porque consideran que el ayuntamiento de Pollença ha otorgado las licencias relativas a estos trabajos exteriores con el tiempo demasiado justo para finalizar las obras a tiempo, un extremo desmentido ayer por la institución municipal, que defiende que los permisos se han concedido en un plazo correcto y ajustado a los tiempos propios de la administración.

Actualmente, todas las licencias necesarias para finalizar las obras de reconstrucción del Hotel Formentor ya se han concedido. La promotora estaba pendiente de los permisos de demolición, de piscinas y de exteriores para ejecutar los trabajos centrados en el entorno del edificio principal.

Fuentes del departamento de Urbanismo del ayuntamiento de Pollença explicaron ayer que solo quedará pendiente la licencia de Primera Ocupación, que se otorga junto al final de obra después de que los técnicos municipales hayan visitado el establecimiento para comprobar que las obras se ajustan al proyecto aprobado. De momento, la promotora del Hotel todavía no ha solicitado esta visita porque sigue trabajando a contrarreloj para finalizar las obras del exterior este mismo verano.

El pasado 15 de mayo, la empresa organizó en Pollença el último Talent Day con el objetivo de completar la plantilla.

La cadena hotelera Four Seasons, que gestionará el nuevo Hotel Formentor, ya informa en sus portales de internet que la apertura definitiva se producirá en agosto de 2024 con un hotel «renacido, con más glamour».

Si finalmente inicia su actividad dentro de dos meses, todavía no lo hará a pleno rendimiento, ya que algunos de los servicios anunciados no estarán operativos hasta el próximo año 2025. Es el caso de salas de tratamiento de spa, la pastelería y la heladería, el llamado ‘teen centre’ o la boutique Four Seasons.

