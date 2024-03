Isabel Torrens, medica de familia en Santa Ponça: «He visto que la gente sufre el problema del insomnio en silencio»

Isabel Torrens lleva más de 20 años como médica de familia en el centro de salud de Santa Ponça, en Calvià. Desde que empezó a ejercer la medicina, cómo afrontar el problema del insomnio siempre ha estado en su cabeza. ¿Se puede aprender a dormir mejor? Sí, asegura. Es posible. En la actualidad, gracias a una beca del Instituto Carlos III realiza una investigación al respecto, para analizar los efectos de la terapia cognitivo-conductual (una terapia, remarca, adaptada a la Atención Primaria) en un grupo de pacientes. En unos meses, tendrá los resultados, asegura Torrens, quien destaca el papel que desempeñan también en la investigación Susana González y Caterina Vicens, entre otros profesionales.

¿De dónde le viene su interés profesional por el tema del insomnio?

Hace muchos años que estoy con el tema del insomnio. Siempre me planteé ver qué se podría hacer, desde la Atención Primaria, para afrontar este problema. Me di cuenta de que mucha gente que sufría de insomnio lo primero que hacía era acudir a su médico de Primaria. Es una consulta muy frecuente. Hice un estudio y vi que los médicos, cuando se les presentaba este tipo de consultas, solían recurrir a dar medicación, medidas de higiene de sueño y plantas medicinales. Me di cuenta de que no se daba terapia cognitiva-conductual, que es una herramienta que perdura en el tiempo.

Yo pensaba que quizá ese interés se lo habían provocado los problemas de sueño...

No, no. ¡Yo duermo bien!

¿La falta de sueño es un problema generalizado en la población?

Más de un 60 por ciento de la población sufre de insomnio. Y, entre el 20 ó 25 por ciento tiene síntomas relacionados con el insomnio.

Hoy en día se ha puesto muy de moda entre la gente con problemas de sueño la melatonina. Se vende en cualquier farmacia sin receta.

La melatonina es eficaz, sí, pero no debería tomarse más de dos meses.

¿En qué consiste exactamente la investigación que está actualmente llevando a cabo?

Ahora estamos haciendo un estudio gracias a una beca del Instituto Carlos III. Hemos organizado dos grupos. Cada uno con unos 65 pacientes. Uno de los grupos lo llamamos de intervención, y ahí aplicamos esta terapia cognitiva-conductual. El otro grupo se llama de control y ahí cada profesional médico aborda el problema del insomnio de acuerdo a lo que venía haciendo tradicionalmente. Con pastillas, con medidas de higiene de sueño…

¿Cuáles son las herramientas que aplican su equipo y usted en el denominado grupo de intervención?

En el grupo de intervención se hace una terapia cognitiva-conductual, adaptada a Primaria. Quiero que este quede claro. Si estamos ante un problema más grave, ya es una cuestión de psicólogos o psiquiatras. Nosotros lo abordamos desde la Primaria. Con esta terapia intentamos modificar las conductas y creencias de la persona ante el insomnio.

¿Cuáles son esas creencias erróneas de personas insomnes?

Pues por ejemplo hacerles ver que no es necesario dormir siempre ocho horas y que a veces no pasa nada por dormir sólo cuatro o cinco o seis. Lo más importante es cómo funcionas tú al día siguiente. Hay gente que duerme sólo cuatro horas y al día siguiente funciona sin problemas. Y otros que duermen más de ocho y se sienten más. Esto depende de cada persona.

Hábleme más de las claves de esa terapia cognitivo conductual.

Abordamos el tema de los pensamientos circulares, reiterativos. En ese caso conviene apuntar esos pensamientos al momento en una libreta para abordarlos al día siguiente. Si uno empieza a dar vueltas en la cama, lo mejor es levantarse e irse a otra habitación. Damos también unas nociones de relajación.

¿Los problemas de insomnio fueron a más con la pandemia?

¿Más problemas de insomnio ahora que antes? No creo que la pandemia haya provocado más problemas. Lo que sí ha habido es más consumo de fármacos. El insomnio se sufre desde siempre. Lo que pasa es que yo he visto que la gente lo sufre en silencio. Descubrí la magnitud del problema cuando entró la receta electrónica, entre 2005 y 2010. Venía la gente mayor a buscar recetas de Orfidal y tú se las dabas. Lo que pasa es que los hijos cogían luego las pastillas del padre o de la madre. Y, después, insomnes, llamaban al centro de salud pidiendo más pastillas porque a sus padres ya no les quedaban. Caray, sí que hay gente, pensé en ese momento.

¿El recurso a las pastillas es aconsejable para las personas a las que les cuesta conciliar el sueño?

Las pastillas sólo se aconsejan en casos puntuales. Son malas si se toman más de dos semanas. Crean hábito y tolerancia. Y, en gente mayor, acentúan el riesgo de sufrir más demencia y posibilidad de caídas.

A continuación, le voy a exponer una serie de creencias sobre el sueño y usted me expone su opinión. Por ejemplo, no hay que hacer ejercicio físico justo antes de irte a dormir.

Está claro que el ejercicio físico te cansa, sí. El tema es que después liberas endorfinas y luego estás más hiperactivo. Después viene el bajón.

Otra idea: nada de pantallas -ni móviles ni tablets ni ordenadores- por la noche.

Lo mejor es que no haya pantallas en la habitación. Es importante que se relacione la habitación sólo con dormir, no con otras actividades. Es bueno tener una rutina por las noches. Cena, dientes, pijama, un poco de tele y a dormir.

¿Un vasito de vino va bien para adormecerse?

El alcohol tiene efecto rebote. Seda al principio, pero después te estimula.

¿Más consejos?

Va bien una ducha de agua caliente antes de irse a dormir. La habitación tiene que ser un lugar confortable, en que te sientas a gusto.

