El Ayuntamiento de Santanyí vuelve a reclamar una casa-cuartel

El ayuntamiento de Santanyí vuelve a reclamar la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil en el municipio, después de que el pasado marzo el pleno solicitase al Ministerio del Interior la activación del proyecto. Ahora, la alcaldesa Maria Pons (PP) ha enviado una nueva carta a la Delegación del Gobierno para que interceda ante este ministerio.

Esta es una demanda histórica del municipio. En 1973, el ayuntamiento de Santanyí cedió al Estado un solar de 1.500 metros cuadrados en la entrada del núcleo para levantar esta infraestructura. El proyecto no salió adelante porque no había espacio suficiente, y en 1987 se cedió un segundo solar adyacente al primero, también de titularidad municipal, que sumaban en total unos 3.200 metros cuadrados entre los dos terrenos. En este tiempo, no se dieron más pasos para su materialización, aunque en 2010 y 2012 se ratificó la cesión a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado. Según la alcaldesa Pons, «ante las dificultades que encuentran los agentes para acceder a una vivienda en condiciones en nuestro municipio, consideramos que disponer de una casa cuartel en el pueblo sería una gran noticia».