El experto en fisiología vegetal de la UIB, Hipólito Medrano: "Hay que aplicar la tecnología en la agricultura para dar de comer a más gente gastando menos agua"

La empresa mallorquina Hydrostat ha creado un sensor pionero en el mundo del Agrotech que permite controlar el estado hídrico en los cultivos con el objetivo de reducir el consumo de agua en el regadío y mejorar la calidad del fruto con el riego deficitario controlado por esta aplicación. Y es que, por ejemplo, en cultivos como la viña o el olivo, las plantas tienen que pasar sed para que el fruto sea de calidad. El control del estrés hídrico es esencial. Precisamente su tecnología principalmente va dirigida al sector del vino y del aceite, aunque tienen experiencia también en otros cultivos leñosos como, por ejemplo, almendros.

En este camino hacia lograr este esperado sensor, Hydrostat ha andado de la mano de la UIB. De hecho, José M. Martí, geólogo y geofísico, es el CO-fundador y alma mater de Hydrostat, recuerda que la relación con la Universitat se remonta al 2015 pero fue un año después cuando empezaron los primeros experimentos con el sensor. Hipólito Medrano es catedrático de fisiología vegetal de la UIB y confiesa que llevan trabajando con muchos aparatos para detectar el estado hídrico de la planta que es fundamental para ahorrar agua de riego. «Resulta que se está poniendo de moda, pero nosotros hace 20 años que trabajamos en ahorrar agua de riego», admite. De hecho, explica que una manera de ahorrar agua es regar la planta solo cuando lo necesita. «Habíamos visto distintos aparatos, todos eran muy prometedores pero muy pocos saltaban al uso en campo y entonces apareció la posibilidad de aplicar el campo eléctrico, la carga eléctrica en el control del uso del agua de la planta. El aparato detecta indirectamente cuánta agua utiliza la planta, cuenta el catedrático. La empresa mallorquina desarrolló la tecnología mientras que los expertos de la UIB se centraron en el conocimiento de la planta e interpretar las señales que daba el sensor.

«Hemos jugado muy bien juntos para lograr identificar las señales que daba el aparato, conocer qué podían significar y determinar con qué señales nos podíamos quedar para saber si la planta estaba sufriendo o no», reconoce Medrano. De hecho, puntualiza que en horticultura la agricultura de precisión se domina, pero admite que en árboles frutales y leñosos era más difícil. «Ahora ha llegado este aparato», celebra. No duda que este es el camino. «Del agua que gastamos los humanos, el 80% de promedio la gastamos en agua de riego. Estamos hablando de un recurso escaso. Por ello, hay que aplicar la tecnología en la agricultura para conseguir dar de comer a más gente gastando menos agua.

Es verdad que hay otras herramientas para medir el estado hídrico de las plantas en el mercado. Por ejemplo, la referencia es la cámara Scholander pero el inconveniente de este aparato es que precisa ser operado por un técnico. Es un proceso, admiten los expertos, muy preciso pero caro e ineficiente porque te proporciona un dato sólo cuando el técnico acude a la planta y lo mide. En cambio, Hydrostat proporciona esta información de manera continua. También, prosiguen, hay otros sensores que informan del estado hídrico del terreno, pero «que haya agua en el suelo no quiere decir que le llegue bien a la planta». «Con este sensor le estamos preguntando directamente a la planta y eso no lo hace ningún aparato a excepción de la cámara Scholander pero precisa un técnico», razonan desde Hydrostat.

De hecho, Martí remarca que es un equipo pionero a nivel mundial. «Tenemos la patente con informes favorables», remarca. «Hay otros sensores que persiguen esta información, pero no hay ninguno tan preciso ni tan sencillo, pensamos que es lo que más se acerca a lo que nos gustaría tener a todos. Es una cámara Scholander virtual y muy económica», concluye.

Cabe recordar que Hydrostat se ha proclamado la vencedora de la edición 2024 del Venture On The Road, un programa organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups. Previamente ya ganó el premio Emprendedor XXI de Caixabank a la empresa mallorquina con mayor potencial tecnológico, y cuenta desde entonces para su desarrollo con un importante inversor mallorquín del sector agrícola así como con el respaldo de un Family Office local.