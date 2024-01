Un trabajo escolar desvela secretos de la población de Manacor: ¿En qué núcleo viven más mujeres que hombres?

¿Hasta qué punto conocemos dónde vivimos, nuestro municipio y sus diferentes núcleos de población? ¿Dónde vive más gente o qué edades tienen los habitantes de una pedanía? «Estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron plantearnos el proyecto. Partir de la voluntad de aclarar dónde estamos y saber, a través de la estadística, la realidad de dónde vivimos», explican Xisca Obrador y Sergi Nieto, tutores de las dos clases de quinto del colegio público Jaume Vidal i Alcover de Manacor.

Un trabajo que ha llevado a los alumnos a seguir los pasos administrativos adecuados para poder iniciar el estudio, titulado precisamente Com vivim a Manacor. «Primero tuvimos que registrar una instancia en el Ayuntamiento para poder visitarlo y que los responsables del padrón nos pudieran recibir», recordó Nieto durante la presentación de los datos más interesantes, a la que también asistieron la primera teniente de alcalde, Paula Asegurado, quien agradeció a los niños y niñas el esfuerzo y el interés por los núcleos que componen el municipio.

El proyecto, además de enseñarles a confeccionar pirámides de población y poder interpretarlas, ha servido para ‘destapar’ algunos datos curiosos que los alumnos desconocían, como que Sant Llorenç no es parte del término como creían, que Manacor y Son Macià son los dos únicos núcleos de población que no tienen costa, que en Cala Murada la población predominante tiene más de 60 años o que precisamente Son Macià es el único pueblo de la zona donde las mujeres son más que los hombres y con la mayor concentración de mujeres mayores de cien años. O que, por ejemplo, en Cales de Mallorca vive gente y no sólo es un lugar de hoteles donde ir a la playa.

!6 pirámides

Las dieciséis pirámides de población, que ya están expuestas en el recibidor de la escuela y durante dos semanas podrán ser consultadas por el resto de cursos y los familiares de los alumnos, están diferenciadas pues por núcleos urbanos o diseminados, costeros (en azul) o no (en amarillo) y por géneros (amarillo por los hombres y azul para las mujeres) y edades.

«Todos los datos que pudimos extraer de la visita al Ayuntamiento y los que nos enviaron posteriormente, han sido después transferidos también a través de un programa de radio creado especialmente para la ocasión y dirigido por el dinamizador lingüístico, Sebastià Adrover, y que ya se puede escuchar simplemente escaneando un código QR», explicaron.

También es muy interesante situarnos en el mapa Mallorca y saber que Manacor es el segundo municipio más grande de Mallorca en extensión, sólo por detrás de Llucmajor. Y es que, según los datos actualizados el 3 de noviembre de 2023, en el término municipal de Manacor viven 50.903 personas (según el padrón local, ya que si nos fijamos con el Instituto Nacional de Estadística todavía está algo por debajo de los 50.000), cuya franja mayoritaria de edades es de personas entre 40 y 49 años. Que el segundo pueblo por número de habitantes es Portocristo con 9.034 y en tercer lugar s’Illot-Cala Morlanda con algo más de 2.000 personas que residen allí todo el año.

El próximo proyecto geográfico que el CEIP Jaume Vidal llevará a cabo será el de estudiar y entender las banderas de los países del mundo a partir de los elementos geométricos que aparecen, y aprenderlos a interpretar.