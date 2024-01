Las Completes de Manacor se han hecho virales. La imágenes difundidas por IB3 a través de la red social X del canto de los Goigs de Sant Antoni en Els Dolors ya acumulan más de 382.600 visualizaciones. Muchos de ellos seguramente no saben el significado de los goigs ni conocían la existencia de las fiestas pero son capaces de conectar con el lenguaje universal de la emoción que transmiten los jóvenes cantores. Desde el Patronat de Sant Antoni de Manacor aún están sorprendidos por el impacto que ha tenido el vídeo de las Completes. «¡No me lo esperaba!», confiesa el presidente del patronato Toni Gomila. «Las visualizaciones ponen la piel de gallina», afirma. Y si uno le pregunta por la explicación que sienten manacorins y manacorines por esta devoción por las Completes, Gomila razona que «es un momento y un marco muy diferente de la celebración que se lleva a cabo fuera del templo». «A la gente le gusta entrar en Els Dolors para celebrar todos juntos una explosión de alegría con los Goigs de Sant Antoni». Cabe recordar que las Completes constan de dos partes, una en latín donde se rezan las oraciones en honor al santo y luego la segunda que son los goigs que es «donde estalla la fiesta». Antes, recuerda Gomila, la juventud no entonaba la parte en latín pero ahora ya la dominan. «Creo que las Completes son uno de los momentos especiales de la fiesta porque se celebran en un marco único y muy especial, donde la gente que se reúne explota en un momento de júbilo», describe.

#SantAntoniIB3 Les Completes fan vibrar, un 16 de gener més, santantoniers i santantonieres a Manacor. Plena a vessar, gairebé 1.500 persones a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors canten a ple pulmó els goigs al patró dels animals



➡️ https://t.co/yHJgazihdk pic.twitter.com/dJ3mSNBDLo — IB3 Notícies (@IB3noticies) 16 de enero de 2024 De hecho, así como ha evolucionado la fiesta de Sant Antoni de Manacor es «uno de los platos fuertes». «Es un orgullo como Patronat tener este momento de celebración e implica mucho respeto para que la celebración salga bien. Es un momento que intentamos cuidar al máximo porque el espacio en la iglesia es el que es, cabe la gente que cabe y es un acto muy delicado. Desde el Patronat tenemos mucho respeto pero también es un gran orgullo contar con un momento de la fiesta como las Completes tan querido y sentido por la gente de Manacor». Punto de inflexión Y si uno le pregunta por cuál fue el punto de inflexión para que haya tanta devoción por las Completes, desde el Patronat responden que ya hace muchos años que la gente quiere vivir ese momento. «Primero la gente no iba», recuerda. Por ello, detalla, en aquel entonces, estamos hablando de hace dos décadas, desde la delegación juvenil del Ayuntamiento de Manacor se impulsó el assaig dels goigs que se hace el viernes en la Concòrdia. Eso, insiste, salió precisamente con la idea de que los jóvenes acudieran a las Completes a cantar los Goigs. «Si ahora viésemos las imágenes de hace 20 años la iglesia estaba medio vacía, no tiene nada que ver con las imágenes actuales». «Desde la delegación de juventud se intentó dar a conocer los Goigs y poco a poco se fueron conociendo. A ello, hay que añadir el trabajo que ha hecho el Patronat y la labor de los centros educativos para dar a conocer los Goigs. Todo ello ha contribuido a que la gente lo valorara y no quiera perdérselo. "Es verdad que las Completes de Manacor mantienen la esencia" Es verdad que las Completes de Manacor mantienen la «esencia» y es por lo que vela el Patronat. Hay voces que piden que se instalen pantallas fuera de la iglesia pero en el Patronat lo tienen claro. Cierto es que si se celebraran en un espacio más grande, por ejemplo, un campo de fútbol, todos lo podrían disfrutar pero es cierto que ya no serían las Completes porque hay unos espacios y unos tiempos determinados que «si te los saltas, pierde la gracia de todo». Por ello, desde el Patronat procuran hacer campañas de concienciación porque «cuando una fiesta crece tanto en tan poco tiempo, la gente no sabe cómo comportarse en cada uno de los actos». Hemos ido lanzando distintas campañas para que la gente tome conciencia. «La gente ya sabe que si asiste a las Completes, difícilmente puede llegar a la Rectoria en el encendido del primer fogueró. Ya entienden que deben elegir. Un año se podrá irá a un acto y, el siguiente, al otro. Querer llegar a todo es una locura», describe Gomila.