Sant Antoni: El relevo generacional

El futuro queda atado. Si algo se debe resaltar de esta regenerada eclosión del Sant Antoni de 2024 es la renovación, no solo de protagonistas, sino también de conceptos, a partir de los cimientos sólidos de la fiesta y una capacidad de identificación y adaptación que la hacen única y perdurable. Sin renunciar a sus orígenes y a su popularidad, Sant Antoni hoy, en Mallorca ya no es un santo de advocación y remedio rural. Si lo fuera, se le hubiera reclamado con insistencia penitencial un entendimiento con el cambio climático. Que la lluvia regara los resecos campos que vetan la siembra o que las anguilas se vuelvan a reproducir en s’Albufera para que sa Pobla pueda tener espinagades con denominación de origen. Nada de eso, hoy a Sant Antoni se le pide que por favor no llueva para que la fiesta no quede aguada y, en cuanto a la prohibición de pescar anguilas en cualquiera de sus artes, no hay problema, siempre queda la reserva de Valencia, a pesar de que allá la especie adolece de los mismos males de reproducción que en Mallorca. El abastecimiento alimentario se ve como recurso único de estantería de supermercado.

La cuestión es que Sant Antoni se ha vuelto urbano. Ha dejado 'fora vila' para residentes extranjeros de alto poder adquisitivo y autóctonos que se ven obligados a reconvertir la caseta de aperos en casa propia en una isla en la que la vivienda es un problema endemoniado, uno de los pocos enmascarados que dan miedo de verdad. Pedir amparo en eso al santo de Viana sería sobreexplotarlo. 57 Visto el panorama, que Sant Antoni se venga con nosotros al pueblo o la ciudad, será más divertido, ha dicho la gente. Dicho y hecho. En el viaje va la reconversión y alguna pérdida sin sustituto garantizado. Las beneïdes de ayer se volvieron a demostrar capaces de competir con el carnaval. Curas y diáconos, algunos de ellos con reticencias para seguir las directrices del papa Francisco y bendecir parejas de distinta condición, administraron con agua bendita y sin problema la protección divina a mascotas más que animales de labor y ya no digamos disfraces de concurso. En la mayoría de sitios los desfiles son una competición en la que el Ayuntamiento pone el estímulo mediante dotación económica. Pero todo fue «súper». Hasta el baciner de Manacor, Mateu Juan, el encargado de velar por la pureza de la fiesta, no va más allá de este término a la hora de describir lo vivido durante dos días intentos. Sant Antoni gana en presencia hasta volverse multitudinario en todos sus epicentros capaces de canalizar un terremoto de alegría popular pero se empobrece en su capacidad expresiva verbal. Ya no conoce el lenguaje payés. «Es un sentimiento», repiten hasta la saciedad los jóvenes de Manacor, Artà y sa Pobla. Se sienten identificados con él pero, qué sentimientos. Descifrarlo y describirlo es todavía una tarea a emprender por parte de sus protagonistas. En estas condiciones, no puede extrañar que las gloses hayan perdido picaresca, frescor y espontaneidad improvisadora. Quedan, eso sí, las de toda la vida, las sabidas que al amparo de los foguerons se ven interferidas por versos sueltos arrítmicos de imposible consonancia. Glosar ya es cosa reservada a especialistas. En Muro Es otro Sant Antoni en el que Muro coge aire con goigs adaptados a los tiempos actuales, pone urnas a la renovación de dimonis sin distinción de sexo, al igual que ya ha hecho en otros términos Manacor y en donde su nuevo ‘Saig Major’ puede rivalizar con el ‘Clamater’ de sa Pobla. Artà, Son Servera y Capdepera, a un tiro de piedra entre sí, se mantienen distantes, firmes, tradicionales a la hora de celebrar la gran fiesta de invierno. Un nuevo obrer coge el relevo en Artà para garantizar que todo seguirá igual y en Manacor los actores conocidos entran en escena bajo el momentáneo anonimato de la careta. Toni Lluís Reyes y Joan Antoni Sunyer se enfundan la vestimenta de dimoni igual de quien ha logrado su mejor papel. Hablan de «emoción», del consabido «sentimiento» y dejan caer alguna lágrima. En términos parecidos se expresa Antoni Puigserver al valorar su jubilación como Dimoni Gros de Manacor. Entenderemos que es la identificación con la demanda del pueblo ansioso de evasión festiva. Dado que el dimoni se ha filtrado en la crónica, sucumbiremos a su tentación. Los dimonis han proliferado hasta el extremo de vender su identidad, renunciar a la figura deseada de escasa aparición y pánico infantil compatible con la diversión. Ya no son la representación del mal contrapuesto al valor de lo religioso. El castigo de la mutación y de la omnipresencia es una condena en forma de mascota, casi un peluche, con el que se puede jugar y bailar hasta que el cuerpo aguante. Pero también es la máxima expresión de la auténtica regeneración de una fiesta de Sant Antoni que permanece erguida de la misma forma en que anoche volvió a levantarse lo Pi de Pollença.