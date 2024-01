Algaida está inmersa en las fiestas de Sant Honorat, una festividad que tiene su día grande este martes 16 de enero. Así en esta ocasión el pregonero de las celebraciones de este 2024 fue Francesc Antich, el socialista que fue presidente del Govern.

El político algaidí repasó su vida y su trayectoria política llena de anécdotas y recordando buenos momentos de la historia de su municipio.

Antich no quiso desaprovechar la oportunidad de terminar su pregón con una glosa que reivindicó la lengua catalana asegurando que no es un mérito sino que es «un derecho por el que se debe luchar». La alcaldesa Marga Fullana le entregó un obsequio elaborado por Can Guardiola y la Fusteria Massís. El ex presidente del Govern estuvo arropado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el nuevo delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal.