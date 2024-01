Con camisa blanca, pañuelo rojo y chaleco negro, Capdepera se lanzó a partir de las 15 horas, hora de la salida de los dimonis de Ca Na Vergera junto a la Banda de Música, a danzar por todos los rincones del municipio al ritmo de la melodía santantoniera. Con gran expectación, la multitud vivió uno de los momentos esperados, la tradicional rotura de la cruz de mata colocada en el suelo frente a las puertas de la iglesia.

Como viene siendo habitual en esta festividad, la rivalidad entre municipios vecinos está a la orden del día en los cánticos entonados. Así no faltó el 'boti, boti, boti, artanenc el qui no boti'. Ya por la tarde, los cohetes anunciaron el encendido de los foguerons, unos foguerons que como no podía ser de otra manera en esta revetla de Sant Antoni también contaron con la visita de los grandes protagonistas de la jornada, los dimonis de Sant Antoni acompañados de la banda de música.