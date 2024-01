La Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha advertido este lunes que el cambio climático implicará un “cambio de paradigma” en el “día a día” de la ‘foravila’, así como un “cambio de mentalidad” de toda la sociedad y lamenta que cada vez más productores “tiran la toalla” y cierran la explotación agraria. Además, asegura que también será necesaria una “planificación estratégica a medio y largo plazo” para afrontar “lo que se nos viene encima” en el sector primario. APAEMA subraya que las ayudas o acciones de apoyo puntuales al sector “no dejan de ser medidas pasajeras que no solucionan el problema de base” y apuesta por abordar el debate sobre el cambio climático de forma “más intensa y profunda, transversal en todos los estamentos y actores sociales”.

Los productores ecológicos lamentan que los fenómenos extremos “son cada vez más frecuentes”, entre los que destaca actualmente la sequía, que ha reducido en el año 2023 en un 50% el volumen de lluvia que debería haber caído. “Las lluvias de estos días son una buena noticia, pero el daño ya está hecho”, aseguran.

APAEMA explica que los cultivos leñosos “están debilitados y desorientados fisiológicamente”, por lo que se espera un bajón en la producción en 2024. “No son pocos los payeses que han decidido no sembrar cereal o legumbre porque saben que no recogerán nada”, lamenta. Además, “los ganaderos extensivos tienen comida para pasar un par de meses más y algunos ya han decidido empezar a sacrificar y retirar animales”. Los apicultores, por su parte, “deben alimentar a las abejas porque estas no tienen dónde recolectar néctar si no hay floración”. “Ante una inseguridad permanente, algunos productores tiran la toalla y cierran la explotación agrícola, un fenómeno recurrente entre las explotaciones de policultivo de secano”, aseguran.

La asociación añade que “son momentos de gran incertidumbre porque los patrones de lluvia y temperaturas han cambiado drásticamente” y expresa su preocupación por la posible pérdida de ayudas a las explotaciones afectadas por parte de la Política Agraria Común (PAC).

APAEMA confía en que los cultivos herbáceos y la hortaliza “se podrán ir adaptando con el paso de los años y el trabajo de selección que puedan hacer los payeses”. No obstante, los cultivos leñosos “deberán regarse por sistema o bien crear de nuevo variedades adaptadas a las nuevas condiciones climáticas”, un proceso que “necesitará una generación para recuperar cierta agrobiodiversidad libre de patentes”. “¿Qué pasará mientras no adaptamos los cultivos, podrán producirse alimentos suficientes?”, se pregunta el sector. “¿Cuántos payeses se cansarán de esta incertidumbre y abandonarán la actividad agraria?”, concluye.