Sant Antoni: El 'dimonió' de Manacor, Joan Antoni Sunyer: «Viví el ‘Primer Ball’ con mucha emoción e intensidad»

¿Cómo fue su debut como dimonió en el Primer Ball?

Sant Antoni es una fiesta que siempre he vivido desde pequeño con mucha intensidad. Cuando me enteré en 2019 que se hacía un curso para crear una reserva de Sant Antoni me apunté, sobre todo, para hacer más fiesta. Es una cosa que siempre tienes la ilusión de poder salir como dimoni en la colla. Hice el curso sin ningún tipo de pretensión y este año he tenido la suerte de poder ser dimonió. Fue una invitación que no me esperaba para nada. Cuando lo supe fue un momento de máxima ilusión y de agradecimiento. El Primer Ball lo viví con mucha emoción, lágrimas y mucha intensidad porque conocía la fiesta desde fuera pero no desde dentro. Desde fuera la celebración la vivimos con mucha intensidad y como dimonió ha sido una intensidad diferente, nueva y una experiencia increíble.