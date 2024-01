El ayuntamiento de Sóller renunciará a la donación del palacete de Can Mas en el pleno que se celebrará la próxima semana. El Consistorio abrirá posteriormente unas nuevas negociaciones con la propiedad para intentar llegar a otro acuerdo.

El Ayuntamiento considera que no puede aceptar la donación efectuada por Paulette Mas por entender que implicaría dejar al Consistorio en una situación de debilidad. El problema que ha desatado esta situación, según han reconocido fuentes municipales, está en que entre las condiciones que deben cumplirse figura la de crear una junta rectora para regir los destinos del casal. Pero en este organismo, el Ayuntamiento no tendría una representación mayoritaria a pesar de ser el propietario del edificio, por lo que el equipo de gobierno entiende que el municipio debería supeditarse en todas aquellas decisiones que afectaran al casal que decidiera la junta rectora. Fuentes cercanas al equipo de gobierno lo han resumido aseverando que «así como está planteado ahora, unos decidirían y el Ayuntamiento tendría que pagar». Y el equipo de gobierno no está de acuerdo.

La donación del casal está supeditada a varios preceptos, según recoge la escritura que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal (PP), firmó el pasado julio ante el notario y que debía ratificarse en el pleno. Establece que el casal no puede venderse, que debe convertirse en una casa-museo y que la planta superior (el porche) debe acoger un museo de indumentaria. También prevé que dos solares anejos a la propiedad acojan vivienda de protección oficial. En un principio, el ayuntamiento accede a dar cumplimiento a estas voluntades, pero está en desacuerdo con la composición de la junta rectora al ser la parte minoritaria. El Ayuntamiento quiere tener la mayoría dentro de esta comisión. Ante la falta de acuerdo el pleno de la próxima semana aprobará rechazar la donación.

El alcalde Miquel Nadal (PP), afirmó ayer después de mantener otra reunión con la propiedad y sus representantes legales que «el Ayuntamiento está dispuesto a aceptar las cláusulas de la donación, pero tal y como están previstas ahora no. Deben modificarse». Por eso, a partir del miércoles, una vez rechazada la actual propuesta, el gobierno municipal y la propiedad abrirán una nueva tanda de negociaciones para fijar unos nuevos condicionantes ligados a la donación, afirmó Nadal, «porque en los términos actuales no podemos aceptarlos», ya que «hay aspectos que no encajan». El alcalde manifestó su voluntad de «llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes».

El palacete es de estilo modernista, cuenta con una superficie de más de 700 metros cuadrados y un jardín que supera los 2.000.