El ayuntamiento de Sóller está a punto de agotar el plazo para que acuerde si acepta o rechaza la donación de un palacete que la benefactora Paulette Mas ha dado al pueblo de Sóller. Se trata de un inmueble de estilo modernista con una superficie de más de 770 metros cuadrados y un jardín con más de 2.900 metros.

La decisión de si acepta la donación o por el contrario la rechaza deberá tomarla antes del próximo día 11, fecha en la que expirará el plazo recogido en los documentos que el alcalde ya firmó ante notario en julio del año pasado. El problema es que a día de hoy no hay un posicionamiento claro por parte del equipo de gobierno municipal, que afirma estar a la espera de unos informes técnicos para terminar de tumbar la balanza a un costado o a otro.

La donación del inmueble está condicionada a la creación de un museo. Además contempla que dos solares urbanos, que también están recogidos en la donación, se destinen a la construcción de viviendas de protección oficial. Desde el equipo de gobierno, el alcalde Miquel Nadal, reconoció que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, alegando la falta de los informes técnicos y económicos, aunque vaticinó que de cara al próximo 11 de enero, día en que el pleno se reunirá para abordar esta cuestión, «ya habrá una decisión tomada».

Desde las filas de la oposición, también se ha criticado la indefinición municipal en todo lo que atañe al palacete de Can Mas. La portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, criticó hace unos días que el equipo de gobierno no ha dado una información clara sobre la letra pequeña de la donación, por lo que este partido no ha podido tomar una posición clara.

Celià criticó también que el alcalde firmara hace medio año una escritura de aceptación de la donación sin que la cuestión pasara previamente por el pleno de la corporación municipal.

El palacete cuenta con numerosos detalles arquitectónicos de estilo modernista, reflejados en la fachada principal, ventanas y balcón, entre otros. Otro valor añadido reside en su gran jardín posterior, que está guarnecido por numerosas plantas y árboles ornamentales de todo tipo.

