Santa Margalida aprueba la protección de la casa inacabada del compositor John Barry

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el ayuntamiento de Santa Margalida ha aprobado por unanimidad una propuesta del equipo de gobierno Convergència-PP que incorpora al catálogo municipal de patrimonio, con un elevado nivel de protección, la antigua mansión que el afamado compositor británico John Barry (1933-2011) construyó en los años 70 sobre un pequeño promontorio de la finca de Son Femenia del municipio del Nord, a poca distancia del casco urbano de Santa Margalida.

El complejo residencial incluye diversas construcciones que permanecen inacabadas y que nunca llegaron a ser habitadas por el músico, ganador de cinco premios Óscar por composiciones intemporales como las bandas sonoras de ‘Memorias de África’, ‘Bailando con lobos’ o ‘El león en invierno’, aunque también ha pasado a la posteridad por crear la famosa música que acompaña a las películas de James Bond, entre otras composiciones.

La intención del ayuntamiento de Santa Margalida es la de proteger el complejo de Barry, con una arquitectura que imita el estilo propio de las mansiones de California, con el objetivo de «alcanzar un acuerdo con la actual propiedad» para que en un futuro el público en general pueda visitar la residencia y participar en una experiencia en la que también sería protagonista la música de John Barry, según explica el alcalde Joan Monjo. El regidor asegura que ya se han puesto en contacto con el actual propietario de la finca, un ciudadano alemán, y que este se habría mostrado abierto a la posibilidad de mostrar parte de la mansión a los ciudadanos interesados.

Los actuales propietarios alemanes adquirieron la propiedad el pasado año 2016. La vivienda unifamiliar, que se encuentra en un avanzado estado de abandono después de varias décadas sin uso residencial y la presencia ocasional de ‘okupas’, estaba en venta desde hace muchos años y después de varios intentos frustrados, finalmente se vendió por un precio que no llegó a trascender, pero que diversas fuentes cifraron en una cantidad no superior a los 600.000 euros.

Posible reforma

Según el alcalde Monjo, la intención del propietario es reformar la vivienda para residir en ella, aunque en ningún caso podría ampliarse. De hecho, la antigua mansión de Barry se encuentra en un limbo legal, con una licencia que no ha caducado pero que no permite nuevas intervenciones porque están prohibidas por la actual normativa urbanística, que habría vetado la construcción de la mansión en el emplazamiento elegido. No obstante, la catalogación de la propiedad abriría la puerta a una posible reforma del volumen existente, y así lo habrían pactado el propietario y el Ayuntamiento.

Por su parte, el grupo municipal socialista votó a favor de la propuesta de protección porque, según recuerda su portavoz Xisco Bergas, «desde hace 10 años venimos reclamando su catalogación porque es un edificio emblemático que todo el mundo conoce en el municipio y además es singular desde el punto de vista arquitectónico, ya que imita a los chalés norteamericanos».

John Barry eligió esta ubicación para construir una vivienda después de que él y su esposa, la actriz y cantante Jane Birkin, fallecida en julio de este año, frecuentaran la finca próxima de sa Capella junto a otros miembros de la jet set europea.