¿Cómo sería un día sin alimentos locales? Esta es la pregunta que este lunes ha centrado la jornada enmarcada en la campaña nacional Si yo no produzco, tú no comes emprendida por Agrifood y Cooperativas Agro-alimentarias de España. De hecho, la presidenta de Cooperatives Agro-alimentarias de Balears, Jerónima Bonafé, ha sido clara al remarcar la importancia de dicha campaña porque «pone en valor el trabajo que hace el sector para tener producto local. Detrás del producto que llega al consumidor, hay familias que viven de este trabajo y gracias a ellos podemos comer. Hay que concienciar a la sociedad que los alimentos no llegan por casualidad, hay personas que trabajan la tierra», ha sentenciado Bonafé que ha reclamado que «deben llegar más mensajes» de este tipo a la sociedad porque «el consumidor debe ser solidario con la gente que trabaja en el campo». «Hay que contar con los recursos necesarios para el sector para que la sociedad conozca sus necesidades. De esta manera, los productores podrán hacer llegar sus productos a los consumidores de forma competitiva», ha resumido.

Cooperativas Precisamente, a lo largo de la jornada el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, ha respondido a la pregunta qué pasaría si en una isla no produjéramos alimentos. Ha sido claro: «Se producirían cortes estratégicos importantes porque es necesario tener alimentos de todas las procedencias para poder tener un abastecimiento adecuado y unos precios razonables». «Lo importante es comunicar a la sociedad que producir alimentos conlleva una gran responsabilidad, cuesta mucho y es muy complejo». Agricultura en Mallorca: ¿Cómo contribuye el consumo de producto local a mitigar los efectos del cambio climático? Trenzado confiesa que con la campaña Si yo no produzco, tú no comes lo que buscan es llegar a la sociedad con un lema que llame la atención para que «nos escuchen porque nuestro trabajo es más reivindicativo». «Queremos comunicar a la gente lo que valemos y la responsabilidad que tenemos de aportar alimentos a la sociedad», remarca. "A nivel social y territorial no se puede prescindir de la producción agraria" Joan Llabrés «Es evidente que los productores no se pueden parar de producir porque es un trabajo de 365 días al año pero a nivel social y territorial no se puede prescindir de la producción agraria porque al final es paisaje, cultura y economía», reconoce el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, que ha participado en la mesa redonda La producción de alimentos en Balears junto a Santiago Tadeo de Coinga SCL y Guillem Adrover de Som Pagesos. «Es una manera que el consumidor tome consciencia que detrás del producto, hay una persona que trabaja y despertar la empatía del consumidor hacia el productor que es un vecino nuestro», añade Llabrés. Agricultura en Mallorca: ¿Cómo contribuye el consumo de producto local a mitigar los efectos del cambio climático? El director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha intervenido en la segunda ponencia titulada Factores fundamentales para la agricultura de las islas junto a Aldo Castellí de Camp Mallorquí y Sonia Torres de Ecofeixes. «La campaña es un acierto», ha admitido Fernández que ha hecho hincapié en la importancia de «reconectar con la sociedad para trasladarle la realidad de la producción de alimentos y las dificultades que tienen, las promociones que necesitan para poder ir haciendo debates más profundos sobre cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal, las condiciones para la producción o lo que necesitan los productores para trabajar en condiciones». El factor insularidad En su ponencia, Fernández ha hecho un esbozo de los condicionantes de la producción agraria en Balears. «Lógicamente el factor de la insularidad ha marcado la producción, la transformación y la comercialización del producto», ha determinado. Y es que «el factor de insularidad condiciona el modelo de explotación de Balears, el tamaño, la dimensión económica y la especialización». Así ha reiterado la importancia de proteger y apoyar a las explotaciones de las islas para que siga abasteciendo de alimentos. «Al final el sector tiene que segmentar mucho el mercado al que va dirigido, segmentar los canales de comercialización. El canal de comercialización que tiene la patata o la sandía no puede ser el mismo que el del vino o del aceite. La clave del sector pasa por segmentar mucho sus canales de comercialización». «El factor de insularidad condiciona el modelo de explotación de Balears" Fernando Fernández La insularidad además presenta unos sobrecostes que traducidos en números nos dejan datos como una caída del PIB agrario del 24% o una caída de la producción agraria total del 22%, además de un descenso de la superficie agraria útil del 21%, una renta agraria un 54% menor con respecto al valor peninsular, un descenso del regadío en un 19% y un incremento del precio de la tierra agrícola del 55,09%.

El sistema alimentario no falla «Gracias a los productores de alimentos y al esfuerzo diario que realizan, la sociedad puede recibir alimentos en cantidad, calidad y a precios razonables», ha remarcado el director general de Agrifood Comunicación, Ricardo Migueláñez. «Si nos despertáramos por la mañana y no tuviéramos nada que llevarnos a la boca, nos preocuparía. No nos damos cuenta porque ni en pandemia ni en momentos de dificultades el sistema alimentario ha fallado, entonces los ciudadanos lo ven como un bien seguro», relata al explicar el papel clave de los productores.