Tomeu Garau: «Si no cuidamos el mar no podremos seguir faenando»

Desde el pasado mes de noviembre, Tomeu Garau Malpesa es el nuevo Patró Major de la cofradía de pescadores de Cala Rajada, tomando el relevo de Pep Uceda, en el año en que la cofradía de pescadores gabellina cumple cien años.

Garau empezó a estar ligado con el mar desde muy pequeño, con apenas ocho años ya pescaba con su padre. A los 16 se enroló por primera vez en un barco de pesca y en 1990 compró su propia embarcación de pesca profesional. Hasta la actualidad, que se encuentra de baja médica por una operación en la espalda, una dolencia que, por prescripción facultativa, le impide actualmente hacerse a la mar, aunque no deja de ir diariamente al puerto para estar con su compañeros y, como él dice, «quitarse el mono del mar».

Durante los próximos 4 años ejercerá como patrón mayor de la centenaria cofradía, una etapa que él mismo califica como de transición. Las familias de pescadores más mayores están inmersas en un periodo de jubilaciones, mientras que los jóvenes, aunque pocos, relevos generacionales, están curtiéndose para tomar un relevo que espera que se cumpla en estos cuatro años de mandato.

Este periodo no será fácil, según Garau, ya que el sector de pesca profesional lo tiene cada vez mas difícil para poder salir adelante. Cada vez se restringen más las capturas. A las barcas de arrastre se les limitan mucho los días de pesca y las autoridades europeas y ecologistas aún piden más. Con solo 140 días de pesca es difícil mantener las embarcaciones de arrastre, la tripulación se va al paro y los propietarios no podrán pagar las hipotecas de sus barcas. El patrón alerta que habrá un desabastecimiento de las lonjas y en los mercados que se tendrá que suplir con las importaciones de capturas de otros países. Él piensa que la normativa va más en contra del sector profesional que del de recreo, ya que para los profesionales ha sido siempre más restrictiva.

Manifiesta que hoy en día la tecnología permite capturas a las embarcaciones de recreo que «son algo exageradas» y en el momento de hacer las inspecciones las barcas profesionales las sufren más que las de recreo y eso lo vemos aquí en el puerto de Cala Rajada. «Nosotros somos los primeros en pedir vigilancia, pero para todos», señala. «Si vemos las normativas de restricciones en pesca, nos damos cuenta que la del sector recreativo tiene la manga más ancha, además las licencias en el sector recreativo se cuenta por miles, mientras que en el profesional por cientos», manifiesta.

«Nosotros pedimos protección, no prohibición», esgrime Garau, quien además recuerda que fue el sector pesquero profesional gabellí quien solicito la reserva marina. «Hemos restringido mucho las capturas con la reserva, pero vemos que los resultados son buenos y si lo hicimos fue para que hubiera futuro en la pesca. Igualmente sucedió cuando nos impusimos el cupo de capturas de la llampuga y también ha sido un éxito, se trata de tener una rentabilidad con menos capturas». «Los pescadores somos los primeros interesados en proteger el mar porque nosotros vivimos del medio marino, si no lo cuidamos no podremos seguir faenando», manifiesta.

Si se le pregunta por el futuro, lo ve muy incierto. «Si te digo la verdad, a la modalidad de arrastre le veo como mucho diez años más». dice. A las pequeñas embarcaciones les augura un poco más de 25 años. «Las autoridades, tanto a nivel estatal como europeo, tienen que escuchar a los profesionales del sector, son los que viven y quieren seguir viviendo de esto. La normativa es más prohibitiva que protectora y así es difícil que el sector pesquero profesional salga adelante», apunta.

Aun así, la cofradía afronta el futuro con nuevos proyectos como la reforma de las instalaciones, en cuyos tejados ya han instalado placas solares para reducir el gasto energético que supone. Van a solicitar unas pérgolas con paneles solares que sirvan de sombreado para la zona donde se arreglan las redes de pesca, además de solicitar que se realice un centro de interpretación en las instalaciones del antiguo faro para que el visitante no olvide que el núcleo de Cala Rajada nació de unas pocas familias de pescadores. Precisamente estos también tendrán su recuerdo en forma de una escultura que la cofradía espera poder colocar en la entrada del puerto, después de haber cumplido, este año, su centenario.