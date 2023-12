Joan Miralles i Monserrat, catedrático jubilado de filología catalana de la Universitat de les Illes Balears y miembro numerario de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, ha sido declarado este sábado Fill Il·lustre de Montuïri. La propuesta había sido formulada por la revista local Bona Pau.

A las diez de la mañana se ha llevado a cabo en el salón de sesiones de la casa consistorial el acto administrativo, el pronunciamiento favorable de todos los miembros del Ayuntamiento y el descubrimiento de su retrato realizado por la pintora Bosch. De esta forma se une a los otros dos hijos ilustres montuïrers, el padre y músico internacional padre Antoni Martorell y el alcalde de la II República, Joan Mas i Verd. El ponente de la laudatio, el profesor Damià Ponç Ponç, ha resaltado con numerosos datos la ingente labor de investigación, cultura y docencia en los 55 años del homenajeado.

Seguidamente, las colles de xeremiers i fabiolers han acompañado a la comitiva hasta la iglesia de Sant Bartomeu, donde ha seguido la segunda parte de los actos.

Ha habido intervenciones a cargo de la alcaldesa Paula Maria Amengual, quien ha valorado la pasión de Joan para dar a conocer Montuïri, investigar sus raíces, el impulso al archivo municipal, las aportaciones sobre las calles, leyendas, fiestas, Cossiers, historia y memoria oral de la villa. La fiscal del expediente, la regidora Maria Francisca Pocoví, ha recordado que en su época como alumna suya en la UIB «usaba el nombre de Montuïri en sus ejemplos» y que «ha potenciado enormemente el uso de una lengua que ahora está perseguida». Damià Ponç ha explicado la actividad literaria y académica de su buen amigo y colega. En el mismo templo ha sido proyectado el audiovisual La meva petita pàtria, una biografía de su vida y, al mismo tiempo, historia de Montuïri en imágenes.

Joan Miralles se ha dirigido a los asistentes y en una profunda alocución ha dedicado su labor a las personas que han participado en su obra. En la parte final se ha referido al problema de la lengua en nuestra comunidad autónoma. Ha criticado «el hecho de proferir ciertas opiniones ignorantes y que ello no significa que tengan la razón; estas deben fundamentarse en informaciones fidedignas». Ha afirmado que la administración insular usaba la lengua catalana escrita ya en el siglo XIII y en cambio la castellana no se hizo hasta a partir del siglo XVII y ha añadido que tras la Guerra de Sucesión los borbones impusieron la lengua castellana y que hubo decretos para sustituir el catalán por el castellano, leyes prohibieron su uso en juzgados, docencia y curias diocesanas y ha hablado de los perjuicios del Decret de Nova Planta de 1715. Se ha mostrado totalmente opuesto a la segregación escolar por lenguas agradeciendo la postura de los docentes por su lucha. Finalmente, ha alertado de que debemos ir con «ulls espolsats i fora por» con el fin defender nuestra lengua que «puede llegar a desaparecer si nosotros no lo remediamos».

A la salida de la iglesia, frente a Ca s’Escolà, la banda de música ha ofrecido un concierto interpretando dos piezas, una del compositor Jacob de Haan y la otra, Flor de Murta, el himno de Montuïri.

Magna aportación a la lengua y cultura

Las líneas de investigación de Joan Miralles han abarcado los amplísimos campos sobre la historia lingüística de les Illes Balears, el comentario filológico de texto catalanes, la onomástica en sus versiones de antroponimia y toponimia, la historia local y la oral, la cultura y literatura populares, la historia de la cocina tradicional, la emigración balear a Cuba y a la República Argentina y la situación de les Illes Balears en la época del Descubrimiento.

Miralles Monserrat ha realizado una magna y valiosa contribución a nuestra cultura y a la lengua catalana. Destacan el conjunto de colaboraciones en la publicación local y el elevadísimo número de libros y artículos relacionados con nuestra lengua, historia y cultura. Precisamente, el próximo año 2024 se cumplirá el cincuenta aniversario de la edición de la gran obra 'Un poble, un temps', un cómputo de entrevistas a gente mayor que marcaron una nueva línea de investigación relativa a la gente sencilla y que reflejaba la vida cotidiana de un tiempo pasado y que se ha convertido en modelo de posteriores investigaciones en este campo.

Entre sus numerosas investigaciones y aportaciones sobresalen la minuciosa labor de búsqueda acerca de la nomenclatura de las calles de Montuïri, su tesis doctoral elaborada sobre un libro de la serie de Cort Reial (1357-61) y la ordenación del archivo municipal que coordinó junto a un grupo de licenciados montuïrers y cuyo primer documento más antiguo data de 1305.