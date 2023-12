Lletra menuda | Los buenos humos

Andar con buenos humos o mantenerlos en el nivel adecuado es signo de bienestar y templanza, lo cual es válido tanto en lo personal como en lo colectivo. Conocido es el problema que afecta a Sóller cuando llega la temporada de desprenderse de deshechos vegetales. La peculiar orografía del lugar, inigualable en lo paisajístico, también tiene sus inconvenientes. Provoca una inversión térmica a primera hora de la mañana que impide la expansión normal del humo de las quemas en la atmósfera. Es un plus de contaminación que padece particularmente la Vall y que, como es natural, provoca quejas y en nada beneficia a la salud de quienes no andan sobrados de recursos respiratorios.

Ahora el Ayuntamiento se propone domesticar el humo para lo cual necesitará invariablemente la complicidad ciudadana. Le pondrá horarios. Con un decreto que aspira a ser la antesala de una ordenanza más específica, impedirá la quema de rastrojos y restos de poda hasta las once de la mañana, hora en que el aire se libera y ayuda a diluir el humo en las alturas.

Lo que no se ha logrado con sentido común y práctico deberá conseguirse con control municipal. Un buen payés o jardinero sabe detectar el momento adecuado para quemar y cuando no resulta posible. No solo eso, también conoce si la leña está en condiciones de ser pasto del fuego. Lo imprescindible ahora es que Sóller necesita recuperar los buenos humos de la calidad de vida.