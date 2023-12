Tensión en Manacor | El equipo de gobierno a la oposición: "Si no nos quieren dejar gobernar, se organizan y nos presentan una moción de censura"

La tensión entre el equipo de gobierno del ayuntamiento de Manacor, formado por nueve concejales de Més-Esquerra y AIPC, y la oposición (PSOE, PP y Vox) volvió a emerger a la superficie durante el pleno municipal de este lunes, hasta el punto que el concejal de Medio Ambiente, Sebastià Llodrà, llegó a decir que «si no queréis dejarnos gobernar, organizaros y presentad entre todos una moción de censura, pero debemos poder acertar y equivocarnos».

En esta ocasión la polémica se planteó a partir de una moción presentada por el Partido Popular, que como ya hizo en la anterior sesión plenaria, pidió la apertura al tráfico rodado de la plaza des Cós, reformada durante el último año y que, pasados un meses de pruebas, el consistorio cerrará para que solo puedan pasar los vehículos que vayan a aparcar en una serie de estacionamientos de alta rotación, de 90 minutos de duración máxima.

De hecho, el Ayuntamiento de Manacor ya tiene instalados desde hace unos días unos pilotes fijos que impiden el paso de vehículos a motor en sentido de la calle Amargura, lo que ha indignado a la formación azul. Su portavoz, Maria Antònia Sansó, pedía incluso al secretario de la corporación si la postura tomada por un decreto de alcaldía, podía constituir una irresponsabilidad jurídica o administrativa por parte del equipo de gobierno: «Dicen una mentira tras el otra. No se ha respetado la unanimidad de la moción de hace un mes, donde votamos que el vial de la plaza se abriría. No han cumplido la palabra dada a los comerciantes y a los manacorins».

Para la portavoz del PP, «tampoco es cierto que peatonalicen la zona, porque podrán pasar por allí los coches que entren o salgan de las plazas de aparcamiento, así que vuelven a crear un nuevo problema de movilidad».

Esto llevó a responder al concejal del equipo de gobierno, Sebastià Llodrà: «después de unos meses de pruebas y de encontrar una alternativa a las demandas de los comerciantes, creemos que esta es la mejor solución. Porque donde hasta ahora pasaban coches ahora pasan cosas. Y no nos den lecciones porque son ustedes los reyes de la peatonalización y nos pueden dar con cucharilla», dijo Llodrà que pasó a recitar todas las calles y plazas cerradas al tráfico durante gobiernos municipales del PP. «En Manacor hay más de 40.000 coches. Parece que ustedes no quieren tomarse en serio lo de la huella de carbono, pero o actuamos ya, o no habrá remedio».

Núria Hinojosa

Por su parte, la líder del Partido Socialista, Núria Hinojosa, volvió a posicionarse en contra de las decisiones del pacto de gobierno en minoría, y recordó que «hay otras formas de llegar a un acuerdo consensuado con los comerciantes», y propuso una apertura parcial del vial de la plaza de Es Cós, «que se podría abrir a la libre circulación de lunes a viernes de 10 a 19 horas».

«Es cierto que estamos en minoría, pero nos deben dejar gobernar y tomar decisiones. Nunca una pacificación ha vuelto atrás a ninguna parte, nunca. Ni en Palma con la calle Blanquerna o Nuredduna, simplemente porque los comercios y las casas se revalorizan en un espacio así», recordó el concejal de Més-Esquerra. «Dejamos pasar los meses hasta el verano y después, si no ha ido bien, ya encontraremos una solución alternativa, pero deben dejar que gobernemos. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero así, con esta oposición es muy difícil. Si no lo ve bien, se organizan y presentan una moción de censura», liquidó Llodrà.