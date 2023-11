Un grupo de 'manacorins' recuperan las prendas mallorquinas de vestir del siglo XIX

La vestimenta tradicional mallorquina no fue un páramo inmóvil reducido a pantalones de bufes y rebosillos ajenos a las modas. Durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX las distintas influencias exteriores fueron marcando un estilo tan propio como elegante y conceptual. Hace unos años que un grupo de entusiastas manacorins recuperan y lucen estas piezas de mudar, dándoles una segunda vida y reivindicando la belleza de las generaciones pasadas.

“La primera vez que salí vestido fue hace 21 o 22 años un día de Beneïdes en Manacor. Recuerdo que debía tener 20 años y que por aquel entonces fui de pagès, con una vestimenta simple y acompañado de mi hermana”, explica Mateu Perelló (Manacor, 1983). Pero vestir a l’antiga es mucho más que llamar la atención, es una forma de reafirmación. “Siempre quieres superarte cada año, conseguir ir más importante que los demás. Así empezó todo”.

A Perelló, que reconoce tener “más ropa de pagès que de paisano” le interesa mucho más la del siglo XIX que la del XVIII “de la que se conservan pocas cosas y tampoco me inspiran demasiado. La seda suele estar hecha polvo porque la gente no solía guardar las piezas como debía”, dice antes de reconocer que tiene en propiedad entre 65 y 70 mantones distintos, repartidos entre su casa de Manacor y la de foravila, “en tres armarios y tres canteranos llenos”.

Por eso el preferido del grupo es el traje modernista. Cuando la mujeres empiezan a llevar tupé (aunque conservando la trenza tradicional) y el pelo y las orejas se muestran de forma normalizada. Los pendientes siempre son largos y con filigranas y abundan las puñeterías.

El volante

El volante (la pieza que cubre la cabeza y que no debe confundirse con un rebosillo) podía ser de encaje de bolillos, de tul bordado o de malla tejida, “pero siempre pequeño, entallado y transparente”, afirma Joana Maria Lliteras (Manacor, 1970), modelo para la ocasión y cuya preparación lleva horas de trabajo conjunto. Quienes se encargan de ello y también lucen los modelos en fechas señaladas como el Corpus, Sant Antoni o la Beata, son Maria Antònia Pastor Llull (Manacor, 1954) y Margalida Maria Melis (Manacor, 1969), miembros de un colectivo que pese a los años “todavía no le hemos puesto nombre”.

Bajo la capeta, que da el toque adecuado de modernidad a la parte superior, está el sempiterno gipó, siempre negro y con manga estrecha de tres cuartos (lo contrario que en siglo XVIII cuando era completa y más ancha) marcando bien el codo y acabando en una botonera engarzada. En cambio el escote sube y se hace más recatado que en siglo anterior. El gipó solía confeccionarse con tela hecha con una mezcla de algodón y seda o también de lana. Con manga jamonera, es decir, más suelta y abultada por los hombros. “Las mujeres solamente tenían uno o máximo dos gipons para toda la vida y no se podían lavar a riesgo de estropearlos, solo airear”, recuerda Pastor.

Mallorca de la época

“En la Mallorca de la época eran las mujeres las que mostraban la riqueza a través de la moda, el hombre mallorquí nunca llevaba joyas. Ellas sí… y de oro, aunque después pasaran hambre”. Por eso si bajamos por el brazo, sobre los mitones de aguja e hilo, en las muñecas se lucen la típica barbada mallorquina, una mitja canya o una braçarola. El cordoncillo siempre de oro y a la moda, finalizado por una cruz de malta o de filigrana o un rosario. En la cintura, una llaçada o floc de color a modo de cinturón.

La falda normalmente siempre de seda, plana por delante y arrugada por la parte trasera para que colgara un poco, tenía cosida algunas veces en su parte final un refuerzo en piel para que fuera resistente. Por debajo, hasta tres faldillas, enaguas o piezas de ropa interior. Y eso que, en este caso, la falda modernista no tenía que estar estufada, como pasaba en el XVIII con las modas isabelina, fernandina o alfonsina, donde el ancho se conseguía a partir de hasta cuatro o cinco piezas almidonadas por debajo.

Las calzas, aunque normalmente blancas y caladas, también podían ser de color. Todo acabado en un zapato negro sobrio. Los complementos: una sombrilla de paseo para cubrirse del sol y mantener la piel blanca, símbolo de estatus y de que, por lo tanto, no se había permanecido todo el día a la solana trabajando el campo. Lo que se reforzaba también en la cara con polvos de arroz. Y es que aunque se les demonime trajes de pagès, estaban reservados a las clases con posibilidades. Por encima, el mantón de blenera larga, también denominado comúnmente manta o abrigo.

En clave masculina la sobriedad siguió marcando la pauta: camisas, guardapits, pantalón y levita por encima. Sombrero de ala ancha o de copa negro con un pañuelo debajo por higiene ya que solían llevar el pelo largo. A finales del XIX los pantalones de bufes ya no se llevan y pasan a ser a la justa.

Conservación y recopilación

Cuando no son utilizados, los trajes deben conservarse a una temperatura constante, lejos del sol o la humedad. En papel de seda y con algunas hojas de laurel. Pero, ¿dónde conseguir todo este arsenal de piezas antiguas?. “Ahora ya me conocen y me ofrecen de toda clase y estado de conservación. Empecé en el rastro de Consell, en anticuarios de Palma y algunos de la península. El problema de Mallorca es que aquí no existen las tiendas de indumentaria tradicionales como en otras ciudades españolas”, concreta Mateu Perelló. “No sé el dinero que llevo gastado, aunque todo depende: he comprado piezas muy buenas súpertiradas de precio, y también faldas de seda que me han costado un buen dinero.”