Més per Mallorca ha denunciado que el proyecto de presupuestos del Consell de Mallorca no contempla ninguna partida para la reconstrucción del teatro Defensora Sollerense como comprometió su presidente.

El portavoz de Més en la institución insular, Jaume Alzamora ha lamentado la "falta de sensibilidad" del actual equipo de gobierno insular y ha asegurado que las cuentas que serán debatidas y aprobadas el próximo jueves "constatan las mentiras del presidente Galmés".

En este sentido el portavoz ecosoberanista ha recordado que tras el derrumbe del teatro solleric, Galmés se comprometió a vehicular ayudas para su reconstrucción. Pero Alzamora ha manifestado que "se demuestra que sólo era un anuncio vacío y una nueva promesa incumplida", porque ha constatado que el departamento de Cultura no ha hecho ninguna previsión presupuestaria. En cambio, ha señalado, otros proyectos si han sido contemplados por el departamento que dirige Antònia Roca.

El conseller de Més ya formuló en el pleno del mes de octubre una pregunta a la vicepresidenta y consejera de Cultura exigiendo un compromiso más concreto. A pesar de la insistencia de este partido, la responsable de la política cultural del Consell “no especificó absolutamente nada y eludió precisar cómo, cuándo y cómo se estructuraría la ayuda del Consell”. De hecho, el portavoz de Més remarca que “ahora ya sabemos el porqué de esta carencia de concreción. Tanto cuando prometieron las ayudas como cuando han elaborado el presupuesto tenían claro que no aportarían ningún euro”.

Laura Celià

Por su parte, la portavoz municipal de Més per Sóller, Laura Celià ha añadido que "la falta de compromiso por parte del PP insular se suma a la opacidad del PP municipal, que no está facilitando la participación de la oposición". Según Celià “desde septiembre sólo tenemos palabras, pero ninguna evidencia tangible. Esto demuestra que éste no es un proyecto prioritario para el PP”.

Por esa raón, Més ha registrado una enmienda a los presupuestos para incluir una partida presupuestaria destinada a la reconstrucción del teatro. Según Alzamora, aunque todavía no se dispone de ningún proyecto, “es importante consignar una partida inicial; técnica y administrativamente es más ágil si en el futuro el Consell debe aportar más recursos”, ha aclarado Alzamora. El portavoz de MÁS confía en que la propuesta sea aceptada.