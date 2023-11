Dos nuevas unidades de salud para unos 10.000 ‘calvianers’, sin fecha de ejecución prevista

Las futuras unidades básicas de salud (UBS) de Son Ferrer y Peguera, núcleos de Calvià que suman más de 10.000 vecinos, no cuentan con ningún plazo definido de ejecución, pese a que son proyectos que se presentaron en la pasada legislatura.

La semana pasada, en la Comisión de Salud del Parlament, se rechazó una propuesta presentada por el Grupo Socialista, que reclamaba al Govern de Marga Prohens que continuase con e plan de infraestructuras de Atención Primaria durante los próximos años, a fin de que ambas instalaciones sanitarias pudiesen entrar en funcionamiento para el año 2027, sustituyendo a las actuales, que han quedado obsoletas.

En el debate entablado en la comisión, los socialistas recordaron que la población de Son Ferrer se ha incrementado de manera notable durante los últimos años, hasta llegar a unas 6.200 personas, mientras que el censo de Peguera ronda los 4.000 empadronados.

Nivel asistencial

«Atención Primaria es el nivel asistencial donde se resuelven cerca del 90% de los problemas de salud de la población. La promoción de la salud, la prevención y detección de posibles complicaciones, la atención domiciliaria y la referencia para todos los ciudadanos son pilares fundamentales», podía leerse en la proposición no de ley presentada en la Cámara balear.

Ante estas peticiones, como consta en el acta de la sesión, el Grupo Popular reconoció que Son Ferrer y Peguera son dos núcleos que en los últimos años han aumentado de población.

Agregó que no rechazan la idea de que se puedan ejecutar allí ambos centros de atención primaria, pero no quiso comprometerse en materia de plazos. «Continuamos pensando que somos nosotros los que tenemos que decidir cuándo llevarlo a cabo y así lo haremos. Sintiéndolo mucho, no podemos votar a favor de una propuesta que nos delimita unos plazos tan concretos», argumentaron los populares.

Oposición en Calvià

«Se trata de dos unidades de salud absolutamente necesarias para sustituir las actuales, pequeñas, antiguas y de difícil accesibilidad, y para incrementar las especialidades ofrecidas», reaccionaron los socialistas calvianers.

«Ganábamos pediatras, enfermería, unidad de salud mental, bucodental, matrona... y se ampliaba hasta llegar a 12 y 15 consultas respectivamente, modernizando los espacios» Alfonso Rodríguez - Portavoz socialista en Calvià

«Ganábamos pediatras, enfermería, unidad de salud mental, bucodental, matrona... y se ampliaba hasta llegar a 12 y 15 consultas respectivamente, modernizando los espacios», argumentó el portavoz del PSOE local, Alfonso Rodríguez, quien instó al equipo de gobierno de PP y Vox a velar por las «necesidades» de Calvià y a que presionen al Govern para que no dilate más ambos proyectos para que sean una realidad esta legislatura.

De hecho, Rodríguez explicó que, en el próximo pleno, presentará una iniciativa para que la corporación reclame la ejecución de estas inversiones, al tiempo que recordó que Calvià cedió el año pasado los solares para estas UBS y «ambas tienen ya el proyecto arquitectónico aprobado».

Duplicar el número de consultas actuales

A finales de la pasada legislatura, la conselleria de Salud anunció que las nuevas unidades básicas de Son Ferrer y Peguera tendrían «más del doble de consultas que los centros actuales». La de Son Ferrer se proyectó entre las calles de Can Ferrer, del Pit-roig y del Colom. El plan era que tuviese 12 consultas, siete más que las actuales instalaciones. La UBS de Peguera se iba a ubicar en la Calle Monte 10, esquina con la calle de la Romana, con una previsión de nueve consultas, cuatro más que las actuales.