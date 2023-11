Lletra menuda: La necesidad no merece compromiso

Con el alto nivel de incremento constante que está experimentado la población de Mallorca, hasta resulta comprensible que las infraestructuras y servicios públicos vayan por detrás de la demanda y la necesidad. Lo que ya resulta más difícil de digerir es la ligereza con la que los políticos, y en consecuencia algunas instituciones, sortean esta realidad, sobre todo por lo que afecta a cuestiones esenciales y urgente.

Las unidades básicas de salud de Son Ferrer y Peguera están superadas, los solares para renovarlas cedidos y los proyectos aprobados, el Govern reconoce la urgencia de su necesidad pero no quiere atarse a plazos de ejecución. Los socialistas han pedido en el Parlament que estén listas en 2027 y de ahí pueden venir los escollos. El PP no ha sabido apuntarse el tanto. Debía haber comprometido su entrada en servicio para 2025. Pero no, dice que tiene la responsabilidad de gobernar y lo hará cuándo y cómo considere. Mientras, el colapso.