El ayuntamiento de Vilafranca celebró el martes un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por corresponsabilidad y sostenibilidad social. Se trata de un nuevo impuesto municipal que asciende a 60 euros anuales con el objetivo de alcanzar una recaudación de 100.000 euros para sufragar los costes de servicios sociales y alimentos, promoción económica, inversiones, gastos generales y ayudas solidarias de la Mancomunitat del Pla.

La medida se aprobó con el voto en contra de los regidores de Assemblea per Vilafranca, único partido de la oposición. Su portavoz, Joan Nicolau, denunció que la nueva tasa de 60 euros se sumará a otra tasa de 50 euros aprobada en septiembre para cubrir el servicio de la retirada de residuos voluminosos. Serán 110 euros más que deberán incorporarse a los 175 euros que cada domicilio paga anualmente en concepto de residuos. «De 175 euros pasaremos a 280 euros, un 61 por ciento más», lamenta Nicolau. «Entendemos que el coste del servicio ha subido, pero la tasa de residuos debería variar en función de si se recicla bien o no, no nos parece justo que todo el mundo pague lo mismo», señaló.

Estos conceptos mancomunados se han financiado hasta la fecha con la tasa de residuos (un servicio que presta la Mancomunitat), que tiene dos ramas: residuos sólidos y voluminosos, por una parte, y prestaciones sociales, por la otra. No obstante, según el estudio económico elaborado por el Ayuntamiento para justificar la nueva tasa, la Mancomunitat ha advertido al Consistorio que la recaudación a través del recibo de los residuos «ha sido deficitaria», una situación que incluso «empeorará».

Actualmente, el déficit de la Mancomunitat con respecto a Vilafranca es de 178.795 euros. «Parece ser que estos costes o nunca se repercutieron por parte del Ayuntamiento a los contribuyentes o la liquidación que se venía haciendo a través del recibo de los residuos que amparaba este servicio fue insuficiente», señala el estudio. Para calcular el importe de la nueva tasa se ha tenido en cuenta la recaudación prevista en 2024 en concepto del servicio de residuos y se ha constatado que «no será suficiente para cubrir el coste total». Además, se destaca que la Agencia Tributaria, encargada de la recaudación, se queda un porcentaje de los ingresos, por lo que la tasa se incrementa un 3% más por este motivo.

El cálculo de la tasa se ha basado en una población de 3.600 personas y en unos 1.700 recibos previstos. Además, el coste aproximado de las prestaciones sociales de la Mancomunitat del Pla es de 97.098 euros, cifra que aumenta hasta los 100.011 euros si se tiene en cuenta el citado porcentaje que se queda la Agencia Tributaria. La cantidad resultante que deberá pagar cada vivienda de Vilafranca es de 58,83 euros que se ha redondeado hasta los 60 euros anuales.

El estudio elaborado por el Ayuntamiento ‘vilafranquer’ concluye que la aprobación de la tasa es necesaria para sufragar el coste real de la prestación de los servicios sociales por parte de la Mancomunitat del Pla, así como «dar de alta nuevos recibos» con el objetivo de recaudar 110.011 euros estimados.

El alcalde justifica el recibo en el aumento de la población local

El alcalde de Vilafranca, Montserrat Rosselló (Partit pel Poble), explica que la aprobación de esta nueva tasa se debe al aumento de la población que ha experimentado el municipio en los últimos años, pasando de 2.700 personas de cuando se calculó por última vez el coste de la tasa de residuos a las 3.600 actuales. «Los servicios sociales de la Mancomunitat ahora cuestan más, antes la tasa de residuos bastaba para sufragar el coste», explica.

Rosselló asegura que ambos conceptos «se cobrarán con recibos diferentes» y precisa que los otros municipios del Pla deberán hacer lo mismo.