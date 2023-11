El pleno del ayuntamiento de Sóller dejará hoy sin efecto la aplicación del decreto ley impulsado por el ejecutivo de Margalida Prohens, de manera que temporalmente ninguno de los preceptos que persiguen la creación de nueva vivienda se podrá aplicar en el municipio. No obstante, el equipo de gobierno no descarta que próximamente se celebre otro pleno para aceptar alguna de las propuestas recogidas en el decreto del Govern.

Así las cosas, la decisión que toma el consistorio deja sin efecto cuatro de las medidas incluidas en el decreto del Govern: el crecimiento en altura, la división horizontal de edificios ya existentes, la conversión de equipamientos privados en vivienda y la transformación de locales comerciales en espacios habitables.

Según explicó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Darder, la decisión que se toma hoy «es de carácter temporal» para que los técnicos municipales «tengan más tiempo para evaluar el impacto del decreto». El edil justificó que la suspensión cautelar en la aplicación de lo que estipula el decreto-ley «se hace para evitar que hoy mismo se pudiera entrar una licencia urbanística que emane de lo que recoge el decreto del Govern».

Divisiones horizontales

Pese a que desde hoy queda en suspenso la medida estrella en materia de vivienda impulsada por el ejecutivo Prohens, el ayuntamiento de Sóller prevé realizar otro pleno para implementar dos de las medidas que recoge esta normativa. En concreto, la posibilidad de realizar divisiones en edificios existentes siempre que las viviendas resultantes tengan una superficie mínima de 90 metros cuadrados (actualmente en Sóller son 120 en casco antiguo) y también avalará que locales comerciales puedan transformarse en vivienda.

Desde la oposición no han ocultado el malestar por las formas que ha seguido el equipo de gobierno PP-Seny para aplicar la moratoria en el decreto. Dos horas antes de que se celebre el pleno se han convocado a los partidos de la oposición a una comisión de urbanismo para abordar el tema. Laura Celià arremetió contra el pacto de gobierno «porque eso no son formas de trabajar», ya que «hace semanas que venimos pidiendo información al equipo de gobierno y no se nos ha facilitado nada».