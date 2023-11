Asqueado de ver lo que pasa en la política nacional y como nadie ya se mueve para impedirlo, solo nos queda mirar el lado cómico de la cosa pública. Como por ejemplo el tórrido episodio que según cuentan las malas lenguas ha ocurrido en el seno del ayuntamiento de mi pueblo, que Armengol al fin ya ha cambiado de asesor de moda o que en el Consell algunos no son muy de fiar. Dicho eso, nos queda por hablar de esa fiebre tonta que les ha dado a algunos para hacer su propio aceite creyendo que esquivarán la asquerosa especulación que se está haciendo. Me contaba uno que sabe mucho de aceite, que el otro día se presentaron en una tafona unos clientes con varias bolsas de supermercado llenas de las aceitunas recogidas en su jardín para que les prensaran su aceite. Es obvio pensar que así como entraron, salieron, porque no hay más estupidez que pensar que hacer aceite con unos pocos kilos de materia prima sale más a cuenta que ir al supermercado. Como puedes ver, querida, el mundo está patas arriba y mientras tanto vivimos embobados.

Desfent | La tormenta perfecta para la autoproducción

Querido, ahora que sacas el tema del aceite, la verdad es que circules por donde circules ves gente recolectando aceitunas. Mira, así no nos aburrimos y cambiamos un poco de fruto. Del boom y posterior batacazo de la algarroba, ahora hemos pasado a las aceitunas. ¡Viva la fiebre del oro líquido! La cuestión es tener entretenido el personal y como nos encanta eso de las avalanchas, pues si todo el mundo recoge aceitunas, todos en masa a colapsar las tafones. Excepto tú, que desde que escribiste que los olivos irían cargados de fruto te estoy pidiendo que recolectes las aceitunas de tu olivar para regalarme tu aceite en Navidad y me respondiste con un «no» rotundo. La realidad es que se ha dado la tormenta perfecta para este boom de la autoproducción ya que al elevado precio del aceite de oliva en los supermercados se le debe añadir los picos de producción que han experimentado los árboles. En fin, de la semana me quedo con que Cala Millor recuperará el Café del Sol, ahora llamado Parc de la mar. Me da igual el nombre, la cuestión es que vuelva a abrir.