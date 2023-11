El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha fallado a favor de la revocación de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma que confirmaba una orden de demolición de unas obras sin licencia en Campanet debido a un error formal en la notificación de una resolución administrativa al propietario de la construcción ilegal. Asimismo, el fallo del TSJB, emitido a finales de septiembre, anula un acuerdo de la Agència de Defensa del Territori de Mallorca, dependiente del Consell, que no admitió la petición de la propiedad de anular la demolición y también deja sin efecto otra resolución de este organismo que imponía una multa coercitiva al demandante por no haber ejecutado la orden de derribo.

El demandante apeló una sentencia que confirmaba la legalidad de dos acuerdos administrativos. Uno de ellos inadmitía a trámite la revisión de oficio de una resolución que reiteraba una anterior orden de demolición de unas obras ejecutadas sin licencia urbanística, mientras que el otro imponía una multa coercitiva por no haber ejecutado la orden.

La primera orden de demolición data de abril de 2011, contra la que se interpuso un recurso de alzada en junio del mismo año que fue resuelto por el Consell de Mallorca en octubre de 2014 y notificado en el domicilio designado por el interesado, aunque este trámite no se hizo de forma correcta.

Dos años después, tras constatar que no se había ejecutado la orden de demolición, que no fue recurrida, la agencia la reiteró en otra resolución que indicaba que, por ser un acto que reproduce otro anterior definitivo y firme (la primera orden de demolición de abril de 2011) no cabía recurso.

No obstante, el propietario replicó esta última resolución con un escrito de alegaciones en el que argumentaba que no había recibido notificación alguna de la resolución del recurso de alzada que había interpuesto contra la primera orden de demolición, por lo que entendía que «no se había resuelto el recurso, no se había notificado o se había notificado a una persona distinta al recurrente». Por este motivo, indicó que la falta de notificación «comportaba que no se podía reiterar la orden de demolición sin previamente resolver/notificar dicho recurso». También argumentó que no se podía imponer una multa coercitiva sin previamente resolver la resolución del recurso de alzada.

El propietario presentó un recurso contencioso-administrativo contra la reiteración de la orden de demolición y contra la multa coercitiva. El juzgado desestimó el recurso mediante la sentencia que ahora el TSJB ha revocado.

El fallo del TSJB indica que «el punto nuclear del litigio se desplaza a la determinación de la correcta o incorrecta notificación» y añade que en caso de que fuera incorrecta «no produce efectos, con lo que ya no puede calificarse de acto firme y definitivo». «En consecuencia, la reiteración de la orden de demolición no sería acto que reproduzca otro anterior definitivo y firme con lo que la imposibilidad de recurrirlo en vía ordinaria revierte en su nulidad».

El fallo judicial constata que la notificación fue irregular. Esta se envió por correo certificado con acuse de recibo al domicilio indicado pero fue recogido por una persona que no ha podido identificarse y que era desconocida por el recurrente. Según la sentencia, ello se traduce en que «la orden de reiteración objeto del presente recurso quedaba huérfana de su premisa habilitante: que la primera orden de demolición fuese definitiva y firme».

Por ello, anula las citadas resoluciones y acuerda la «retroacción» de las actuaciones al momento anterior a la resolución del Consell mediante la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el propietario contra la resolución de abril de 2011.