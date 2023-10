La alcaldesa de Banyalbufar, Leonor Bosch, ha hecho hincapié en que «la conducción temeraria sigue existiendo en la Serra». Es verdad que se pintaron líneas continuas y se redujo la velocidad, pero está claro que «estás medidas no han funcionado». Por ello, Bosch propone instalar medidores de decibelios y así poder multar. Su propuesta es una de las que han surgido en el encuentro de los comités de El Pi de la Serra de Tramuntana que se han reunido con el fin de preparar una moción para solucionar los problemas que sufre la carretera Ma-10 con el tema de las carreras ilegales y mejorar también las deficiencias de la Ley de la Serra.

«La gente ya está cansada, por ello, hace unas semanas se cortó la carretera. Desde El Pi no podemos quedarnos quietos. En el próximo pleno presentaremos una moción para pedir que haya más colaboración entre el Consell y la DGT. La situación hace años que es insostenible y no puede ser que se den la culpa unos a otros», zanjó el portavoz de El Pi en el Consell, Antoni Salas. Algunos alcaldes de la Serra recordaron que hace ocho años enviaron una carta a Delegación de Gobierno para exponerle el problema.

«Se han tomado medidas puntuales pero han sido insuficientes. Queremos cooperación y colaboración de las instituciones que tienen la responsabilidad y las competencias, es decir, el Consell y la DGT», remarcó la formación regionalista que no dudó en preguntarse «qué pensaría la UNESCO» del problema que sufre la Serra con las carreras de motos y coches. «¿Nos quitaría el distintivo de Patrimonio Mundial?», se cuestionaron desde El Pi. «Eso no puede ocurrir y no lo podemos consentir», recordaron desde la formación que además de la Ma-10 analizaron otras medidas como la protección de los escars, que además de los olivos también se trate el tema de la pesca y que se otorguen permisos para rehabilitar casas de la Serra que ahora mismo no pueden.