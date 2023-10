En un acto celebrado este jueves a mediodía en el Club Náutico del Port de Pollença, representantes de todo el sector pesquero de Balears, arropados por la administración autonómica, han reclamado que la cuota de pesca de atún rojo en aguas del archipiélago se amplíe de forma considerable porque las 56 toneladas que pueden capturarse actualmente durante una temporada, que va de abril a diciembre, “son totalmente insuficientes”, en palabras de Domingo Bonnín, presidente de la federación balear de cofradías de pescadores. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que la situación “ideal” sería “doblar” la cuota permitida en la actualidad. De hecho, a estas alturas del año, cuando todavía faltan dos meses para que se cierre la veda, ya se ha superado el 86 por ciento de la cuota, con un total de 46.774 kilos. Cada embarcación puede capturar 500 kilos y hay un total de 115 barcas autorizadas para pescar atún rojo en Balears. Un organismo internacional, el ICCAT (International Comission for the Conservation of Atlantic Tunas) permite a España la captura de 7.000 toneladas anuales de atún. “En el reparto, se confirma el dicho de que el pez grande se come al pequeño, somos los farolillos rojos a pesar de que representamos a la pesca artesanal y sostenible”, lamenta Bonnín.

El aumento de la cuota anual de atún rojo es una “reivindicación histórica”, apunta el presidente de la federación de cofradías, porque “gestionar 100 toneladas al año es más sencillo que hacerlo con 56”, cifra que es más difícil de administrar. En este sentido, explica que el pasado año el sector “dejó de pescar unas toneladas para reservarlas y poder disponer de atún a final de año, pero después resulta que ya no hay pescado”. Bonnín destaca también el “importante valor comercial” de este producto “fresco, de proximidad y sin huella de carbono”. “Este año se superarán los 600.000 euros de facturación en las lonjas”, explica. Además, la pesca del atún es beneficiosa para la fauna marina porque quienes se dedican a la captura de este apreciado pescado no contribuyen a la explotación de otras especies. El acto, en el que se han servido sabrosas recetas elaboradas con atún pescado en Balears, también ha servido para “impulsar” este tipo de pesca. “La gente tiene que saber que todavía quedamos pescadores y cuando vaya al mercado pida atún de aquí y no el que se importa del exterior”, señala Domingo Bonnín. Actualmente, un porcentaje “no muy alto” del atún pescado en aguas del archipiélago se queda en Balears, mientras que el resto se vende a grandes mayoristas de Madrid. “Hay que dar a entender a la gente que hay atún de calidad en Balears que, además, es más barato que el que llega de fuera”, concluye. Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, asegura que el Govern apoya la reivindicación del sector pesquero. “La cuota que el Ministerio asigna a Balears es perjudicial para el sector, que tiene muchas barcas artesanales y no gestiona almadrabas”, ha explicado. El conseller añade que el mar balear “está dotado de peces de todos los niveles” y ha lamentado la paradoja de que “no nos dejan pescar peces que están en nuestro mar y, por contra, importamos pescado de la otra punta del mundo”. A su entender, la situación “ideal” sería que el sector pudiera ampliar la cuota máxima de atún “al máximo posible” y ha concretado que “doblar” la cantidad actual “sería asumible para nuestras barcas de pesca”. “Pedir más cuota de atún no es depredar el mar, es mejorar la gestión sostenible de este recurso”, concluye Simonet. El alcalde de Pollença, Martí March, también presente en el acto, ha anunciado que el Ayuntamiento y el sector pesquero del municipio "están trabajando" en la organización de una feria náutica centrada en el atún rojo con el objetivo de dar a conocer este producto entre el público y dinamizar la actividad social y económica del municipio del Nord. "Como administración municipal, apoyaremos al sector en todo lo que podamos", ha concluido March.