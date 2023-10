Lletra menuda: Infructuoso intercambio de vanas acusaciones

El PSOE, principal actor pasivo de la anómala situación municipal de Capdepera, ha tardado en reaccionar y, cuando lo ha hecho, no le ha acompañado la fortuna. En vez de intervenir con alguna propuesta efectiva para neutralizar el pacto entre PP y Més a medida que se iba fraguando, ha esperado a que estuviera consumado y ahora llora su exclusión con pataletas de un transfuguismo no acreditado dirigidas a un Més gabellí que ha dado sobradas muestras de personalidad propia. El PP, ajeno a las riñas de la izquierda, es quien mejor parado sale de la crisis, que lo es, por mucho que se presente en forma de gobierno municipal sólido contranatura.

La grandeza política y la capacidad de servicio a la ciudadanía también se demuestran con renuncias y sacrificios, aún siendo injustos y reclamados de forma desproporcionada desde fuera. Esto es lo que no ha sabido o querido asumir el PSOE y, en consecuencia, Capdepera no dispone del gobierno municipal de izquierdas que ha demandado el electorado. No hubiera estado de más que los socialistas hubieran cuidado mejor las relaciones con sus anteriores socios naturales de coalición.

Con todo lo acontecido, ahora tenemos a PP, Més y PSOE resaltando la paja en el ojo ajeno para no asumir la viga que les priva de perspectiva en el propio. Todo lleva a pensar que en el Ayuntamiento de Capdepera los comportamientos estrictamente políticos se impondrán a la gestión. Y eso que unos y otros insisten en que la política pesa menos en un pueblo.