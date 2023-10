Lletra menuda: El objetivo es la temporada permanente

El eterno interrogante, nunca despejado con solvencia suficiente, sobre qué tipo de turismo queremos y cuáles deben ser sus características, permanece abierto a múltiples interpretaciones. En Calvià, con el Ayuntamiento como gran animador de la sociedad del ocio, se sigue entendiendo a modo de crecimiento capaz de desprenderse de los malos apellidos del balconing, la borrachera y el gamberrismo. En esta línea se trabaja y por eso el balance presentado ayer está vestido de optimismo.

Nadie ha perdido la vida saltando de los balcones, la ocupación hotelera permanece al alza y la clientela soporta bien el incremento de precios. ¿Qué más se puede pedir? Pues que haya más hoteles abiertos el máximo de días posibles y que las playas multipliquen sus servicios para que nadie renuncie a ellas, y en esas estamos.

Pero Calvià no es una isla y no puede inhibirse de la compleja problemática del turismo en Mallorca. La rivalidad de las distintas zonas turísticas se ha vuelto contraproducente porque se ha extendido una borrachera, no alcohólica, que solo busca más y más clientes. Y eso crea dependencia.