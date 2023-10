El mensaje es claro: «En Calvià no habrá tregua para el robo, el tráfico de drogas, la explotación sexual y la violencia. Tampoco se tolerará el incivismo y el exceso». Son palabras de la teniente de alcalde, Esperanza Catalá, que ha hecho balance de la temporada turística en materia de seguridad. «Hemos impulsado una estrategia policial basada en la tolerancia cero tanto con el delito como con el incivismo. La voluntad es de ir implementando medidas que mejoren la seguridad porque «no permitiremos que los que ven en el turismo una oportunidad para delinquir se asienten en Calvià». La prioridad de la Policía Local, tiene claro la responsable municipal de Seguridad Ciudadana, no debe medirse solo por el número de diligencias. «La labor policial no pasa únicamente por actuar cuando se les necesita ni por detener a quien infringe las normas. El objetivo final debe ser la disuasión, hacer entender a los delincuentes que Calvià no es un municipio en el que pueda campar a sus anchas. Aquí hay ley y se hace respetar», han zanjado Catalá, que ha remarcado que la figura del agente de paisano ha servido para incrementar un 40% el número de detenciones, que del 1 de julio al 24 de septiembre se han saldado en 244 mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 174.

Actas La jefa de la Policía Local, Esther Ribas, ha resumido que del 1 de junio al 24 de septiembre se han levandato 10.348 actas, 2.281 más que en 2022. Ha explicado que se constata un efecto disuasorio en las actas relacionadas con el incumplimiento del Decreto-Ley contra el turismo de excesos. En 2022 se levantaron 27 actas y ahora 15. Así, se ha actuado contra las party boats ilegales, la venta de alcohol fuera del horario permitido y el balconing, que además de una sanción de 36.000 euros conlleva la expulsión inmediata del establecimiento hotelero. Una party boat ilegal puede suponer una sanción de 160.000 euros y la venta de alcohol fuera del horario establecido en las zonas delimitadas por el decreto (entre las 21.30 y las 8 horas) puede alcanzar los 100.000 euros y el cierre cautelas del local. Hay una tendencia al alza en la evolución del número de requerimientos. Este 2023 a fecha de 28 de agosto se han contabilizado 36.634 mientras que el año pasado fueron 41.818. Los requerimientos de prioridad alta suman en lo que va de año 4.287. Ribas ha explicado que son los referidos a altercados y peleas, agresiones, incendios, emergencias médicas, desaparición de personas, robos, hurtos, amenazas de suicidio y rescates. En estas situaciones, ha remarcado, se ha cumplido con el objetivo de garantizar la intervención policial en un plazo de tiempo inferior a los 10 minutos.