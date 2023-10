El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), ha celebrado este lunes que esta temporada turística se ha «cerrado con cero casos de balconing», que era «uno de los grandes objetivos». También ha reclamado la eliminación del mapa de zonas incluido en el decreto contra el turismo de excesos porque, según apunta, «no puede ser que aplique en un lado de la calle y en la acera de enfrente no». El regidor ha mantenido una reunión en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha transmitido esta petición y otras cuestiones relacionadas con el municipio.

Tras el encuentro, Amengual ha destacado la «predisposición y buena sintonía» de la presidenta en relación con la demandas del Ayuntamiento.

En cuanto a la modificación del Decreto-Ley 1/2020 contra el turismo de excesos, el alcalde de Calvià solicita que se cambie el nombre por el de Ley de Turismo Responsable y que se elimine la zonificación actual porque limita la aplicación del decreto a determinadas zonas. «Se trata de una mejora, pues a veces se separan zonas en las que en un lado de la calle se aplica y en la acera de enfrente no, creemos que es necesario para que se pueda aplicar en general y no en una zona concreta», señala Amengual. El equipo de gobierno ya ha mantenido contactos con la conselleria de Turismo para tratar esta cuestión, según ha desvelado el regidor popular, que gobierna el municipio con un pacto con la extrema derecha. En este sentido, añade que este verano el Ayuntamiento «ha sancionado y ha aplicado» la ley pero también «ha intentado informar a la gente de que no podían vender licores fuera de los horarios».

También ha destacado la labor de la Policía Local, y especialmente la nueva unidad de paisano, así como de la Guardia Civil porque «han trabajado de forma impecable». «Las calles más críticas se han convertido en zonas más tranquilas, con una cierta normalidad».

El alcalde y la presidenta han hablado de otras cuestiones como el problema de acceso a la vivienda, la alta incidencia de suicidios o la soledad de los mayores, asuntos contra los que ve imprescindible llevar a cabo una «auténtica lucha».