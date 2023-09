La OCB recurrirá contra el fin del catalán como lengua vehicular en el ayuntamiento de Calvià

El pleno del ayuntamiento de Calvià aprobó ayer el nuevo reglamento de lenguas oficiales, por el cual el catalán dejará de ser la lengua de uso preferente en la administración municipal, modificando así lo dispuesto en una normativa aprobada en el año 1988. La norma salió adelante con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de la oposición socialista, que acusó a las derechas de «arrinconar el catalán».

La Obra Cultural Balear (OCB) anunció que presentará alegaciones contra la norma y que, llegado el caso, interpondrá un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.

En el debate plenario, la regidora socialista Nati Francés expresó su sorpresa, porque, según dijo, su grupo esperaba que el Partido Popular «defendiese más la lengua catalana». «El reglamento había sido de consenso desde 1988. Y ha tenido que llegar Vox para que este consenso se rompa. La ruptura se hace con mentiras. Se dice que la ciudadanía se podrá dirigir a la administración en la lengua que quiera y ser contestado en esa misma lengua. Eso ya existía, ya era así. Lo que quieren ustedes es arrinconar el catalán», sostuvo Francés, quien subrayó: «La lengua de esta tierra es el catalán, con sus modalidades. Y la defenderemos siempre».

Por parte del gobierno municipal, le dio la réplica la segunda teniente de alcalde, Isabel Bonet, quien argumentó: «35 años más tarde, ¿usted cree que un reglamento que dice que el catalán es la lengua propia de Calvià vila no está obsoleto? Hay dos lenguas oficiales en Balears. Las cosas se tienen que poner al día, pasarlas al siglo XXI». Bonet criticó la influencia que han tenido los partidos nacionalistas que, según dijo, «empujan y empujan hasta que todo se gira en favor de una de las lenguas oficiales».

«Eso ha pasado en Calvià en los últimos ocho años. No sé qué les pasa contra la otra lengua oficial. Este reglamento permite a los ciudadanos ser libres, elegir lo que quieran. Deberían dejar de obsesionarse con el tema lingüístico», aseguró. «Los derechos no son de las lenguas, sino de las personas. No son propiedad de nadie. No defendemos una u otra lengua, defendemos la libertad», agregó.

Obra Cultural Balear

El nuevo reglamento lingüístico se ha encontrado con la oposición de la OCB, que ha anunciado que lo recurrirá, al considerar que es «contrario» a la Ley de Normalización Lingüística y a diversos preceptos autonómicos.

El miembro de la junta directiva de la OCB Antoni Llabrés lamentó este intento de «revertir los usos lingüísticos institucionales y administrativos para relegar la lengua catalana en la vida diaria», lo que, en su opinión, supone un «ataque a los derechos lingüísticos de los ciudadanos del término de Calvià».