La entidad conservacionista Arca advierte que se incurriría en una “irresponsabilidad imperdonable” si las instituciones no son capaces de encontrar una solución que permita la ejecución del proyecto de reforma de la antigua fábrica de tapices de Can Morató, en Pollença, definido como un bien patrimonial industrial “de gran importancia”. En este sentido, Arca considera que la resolución de la dirección general de Recursos Hídricos que deniega el proyecto presentado por Colonya Caixa Pollença para transformar el edificio en su nueva sede social “puede suponer la desaparición” del edificio catalogado. El principal argumento del citado departamento del Govern es que la fábrica está ubicada en una zona inundable debido a su proximidad con el Torrent de Sant Jordi. “Creemos que se podrían adoptar prescripciones que garanticen la seguridad y, al mismo tiempo, permitan la recuperación del edificio”, apunta la entidad, que insiste en la necesidad de encontrar una solución que “haga compatible la seguridad y el proyecto de Caixa Colonya en Can Morató”.

Arca recuerda que la caja de ahorros de Pollença “había dado pasos muy importantes para llevar a cabo la recuperación del inmueble con un criterio respetuoso con los valores arquitectónicos, históricos y ambientales”, demostrando de esta forma “un compromiso social por la importante inversión a realizar”. La entidad cree que “no podemos dejar pasar esta oportunidad” y que “el criterio de conservación patrimonial y el rastro de la historia deberían estar presentes en todas las decisiones de la Administración”. En este sentido, añade que la resolución de Recursos Hídricos “no tiene en absoluto en cuenta que se trata de un edificio histórico y catalogado”. “La protección pasa por tener un uso”, constata Arca, que reclama la implicación del Govern, el ayuntamiento de Pollença y el Consell, como responsable de Patrimonio, para encontrar la “solución adecuada”. Además, la asociación avisa que “si no se trabaja con decisión y urgencia” para encontrar una solución que permita un proyecto para Can Morató como el presentado por Caixa Colonya, que “quiere recuperar un bien industrial que ha estado abandonado y degenerándose durante decenas de años”, se cometerá una “irresponsabilidad imperdonable”. Además, la entidad advierte que hay otros elementos singulares en Mallorca que “podrían desaparecer” con el criterio planteado por Recursos Hídricos en su resolución sobre Can Morató. Un ejemplo de ello es la Fàbrica Nova de Sóller, otro “bien industrial de primer orden”.