La portavoz del grupo municipal PAS-MÉS per Esporles, Maria Roig, y también concejala de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento presenta en el pleno de esta tarde una moción de apoyo al grupo musical Fades y a la comisión de las Festes de sa Vilanova, Sa Comi, a raíz de lo ocurrido este verano en las celebraciones cuando la concejala de Vox, Andrea Busquets anunció una denuncia contra la formación musical que actuó el pasado 14 de agosto por “un presunto delito de odio” por decir fuera fascistas, fuera homófobos y fuera catalanofobia.

En la moción, PAS-MÉS, que gobierna con mayoría absoluta, pide al grupo municipal de Vox una rectificación pública por sus declaraciones e insta a que se retire la denuncia. En este punto, Andrea Busquest ha querido dejar claro que la denuncia la ha presentado como vecina de Esporles. “Vox no ha dicho nada. Ha sido en mi perfil personal de Andrea Busquests”, ha respondido tras conocerse la moción que PAS-MÉS eleva al pleno municipal de este jueves por la tarde.

"No hay que provocar violencia, me da igual si se meten con la derecha o con la izquierda"

"No lo veo normal"

Busquets recuerda que el pasado 14 de agosto estaba disfrutando del concierto. “No estaba trabajando”, explica. “Todo lo contrario. Tengo una hija de 17 años y en las fiestas de junio hubo reyertas que terminaron con heridos, por ello, no veo normal que desde un escenario se incite a la gente de esta manera”, razona. “Si hubiera habido gente dispuesta a provocar, la hubiéramos tenido liada. Me refiero a eso. La denuncia se ha hecho en base a que no tenemos que provocar la violencia entre nuestros jóvenes ni entre nosotros mismos”. “Lo digo como vecina y es lo que les contestaré en el pleno” porque “no hay que provocar violencia, me da igual si se meten con la derecha o con la izquierda, no se puede provocar a la gente de esta manera”. “Puede haber gente que se lo tome mal, que sean fans locos y que las consecuencias sean peores”, razona Andrea Busquets.