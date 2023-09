Los ganaderos se rebelan contra el plan de Agama: «Es la muerte del sector lechero, lucharemos para que no ocurra»

En la sede de Asaja los gestos eran de preocupación. La situación es tan grave que en menos de 24 horas UPA-AIA, Unió de Pagesos, Cooperatives Agroalimentàries y Asaja se sentaron en la misma mesa para lanzar claro un mensaje: Si Agama reduce un 40% la compra de leche a las seis granjas mallorquinas «es la muerte del sector lechero». «Es el golpe definitivo», que se llevará por delante otros dos subsectores: el de forrajes y el de cereales. «Lucharemos para que esto no ocurra», sentenció el presidente de Asaja, Joan Company, que reiteró en más de una ocasión que están dispuestos a todo. «Rechazamos el plan estratégico de Agama porque hay otras soluciones», agregó. «No renunciamos a nada. Nos va la marcha. Sebastià Ordines [de Unió de Pagesos] tiene un tractor que la última vez que salió, fue interesante. Lo que está claro es que la semana que viene será entretenida. Hoy no descartamos nada», preguntado por si prevén tractoradas o huelgas.

Antes de entrar en reivindicaciones, explicaron que «el Grupo Damm compró Agama en 2017, que facturaba 12 millones de litros de leche. A finales de 2022 vendía ocho millones. Hace tres meses, pidió una bajada del 10% que quedaba en 7,6 millones y el jueves comunicó que quería bajar a 4,5 millones. Lo que no entendemos es que ahora vengan con este plan estratégico cuando hace un año pidió a los ganaderos que volvieran a los 12 millones de litros. Ello implica la compra de animales y prepararse para atacar esta producción. Tenemos un problema preocupante porque no sabemos qué pensará Agama en tres meses cuando ha hecho una inversión de siete millones de euros, que ha recibido un millón de euros de subvención de la conselleria de Agricultura, pero que además quiere hacer otra inversión de ocho millones y ha estado perdiendo un millón de euros cada año. Somos payeses pero todavía algo entendemos y esto no nos cuadra, por lo tanto, rechazamos su plan», desgranó Company.

Por eso, prosiguió, «queremos hacer una llamada al Govern y a la sociedad porque este es el primer problema que surge dentro del sector ganadero que es el más tocado del sector primario y el más importantes porque arrastra a los productores cerealistas y los de forrajes, que representan el 70% del territorio que se labra y cosecha en estas islas. Es el paisaje de Balears».

¿Qué piden?

Entonces, ¿qué piden? Primero exigen públicamente a Agama que reflexione. «Que nos lo diga a las cuatro organizaciones. Saldremos a la calle si tenemos que salir. No es lo mismo coger por el cuello a un payés, que a las cuatro organizaciones», dejaron claro las entidades que no dudan que si el Grup Damm tiene la capacidad de hacer campañas como la de Mediterraneamente, puede hacer una para vender un vaso de leche mallorquín en las islas.

"Saldremos a la calle si tenemos que salir. Nos va la marcha"

El segundo mensaje fue dirigido al Govern: «Como payeses y ganaderos de estas islas tenemos todo el derecho constitucional a ser igual que uno de Extremadura o de Valencia. Somos una isla y queremos que nuestros productos puedan salir de Mallorca y cuesten lo mismo en Palma y en Barcelona porque de lo contrario somos un cul de sac y los excedentes aquí nos matan». «Los técnicos dirán que no es posible debido a las leyes de Bruselas y Madrid. Cierto, pero las leyes se pueden cambiar y lucharemos con todas nuestras fuerzas», espetó.

En tercer lugar pidieron que la conselleria de Agricultura tenga voz y voto en el seguimiento de que se cumpla que entre el 3 y el 5% de las compras del sector de la hostelería sea producto local. «Si no es suficiente que suban el porcentaje». «No aceptamos la muerte. No queremos morir. No pedimos que nos regalen nada pero exigimos el mismo derecho que cualquier payés europeo. La insularidad nos ha arruinado».

"La decisión de Agama significa la muerte de las explotaciones y en consecuencia estas vacas deberán acabar en un matadero"

Desde UPA, Joana Mascaró explicó que Agama comunicó a los ganaderos que uno dejará de producir en octubre, otro en enero y otro en marzo, además de una bajada de precio. «Es nuestra muerte, en Mallorca solo hay otra industria que no puede absorber estos litros de leche porque las explotaciones que venden la leche a Agama son las más grandes de la isla. «La decisión de Agama significa la muerte de las explotaciones y en consecuencia estas vacas deberán acabar en un matadero. Durante estos tres meses han hecho una inversión muy grande y ahora les dicen que no les recogerán la leche. Esto les mata», lamentó Mascaró que detalló que se trata de empresas familiares, que pueden tener entre 100 y 300 vacas. «De hoy para mañana no tienes dónde colocar tal cantidad de vacas», remarcó Mascaró.

«Si no recapacitan, pediremos que podamos sacar leche a la península. Hoy hablamos de leche, pero la semana que viene podemos hablar de corderos», avisó Company. «El incremento de la PAC no basta para pagar la subida de los costes de los abonos», aseguró». «El sector no puede más». Así, a corto plazo piden que el excedente que Agama no va a comprar, que lo puedan vender a la península sin coste de transporte. «Todas las islas del Mediterráneo tienen un régimen especial de agricultura, somos los únicos que no lo tenemos», apuntaron.