La actualización caducada

El sobrepeso de vehículos que soportan las carreteras de Mallorca ocasiona colapsos y retrasos no solo en las vías públicas de la isla. Tiene repercusiones graves sobre los servicios que prestan las instituciones y su capacidad de respuesta a la demanda de la ciudadanía y hasta a las exigencias de la misma Administración. Es un círculo vicioso, algo así como el pez que se muerde la cola, la Administración no facilita los medios, o lo hace con demasiada demora, para cumplir con lo que, en cumplimiento de sus funciones, regula, lo cual puede acabar en peligro colectivo. Si el Consell tuviera que someter a inspección la disposición y oferta de sus servicios de ITV debería autosancionarse de lo lindo o inmovilizarlo de inmediato. En cambio, se presenta como el mecánico fino capaz de ponerla a punto. En todo caso, será con excesivo retraso y cansado de dejar a los conductores bajo la protección de los dioses de la buena suerte. Todo el mundo hace horas extras y amplía servicios cuando tiene sobrecarga de trabajo, pero a la institución insular –mirémosla en su conjunto y no en función del color político puntual– no se le ocurre hasta ahora abrir la ITV los sábados, precisamente cuando ya puede acariciar la nueva estación de Son Bugadelles en Calvià, comprometer una nueva en Campos y habilitar dos líneas más para las motos que tanto sirven para las carreras ilegales de la Serra como para intentar sortear atascos de coches en Palma. Son ampliaciones implantadas a expensas de la capacidad de respuesta de la concesionaria de la ITV. Todo hubiera sido más fácil y más seguro para el tránsito si se hubiera actuado al compás de incremento de matriculaciones y no sobre la acumulación de listas de espera, retrasos y reclamaciones.