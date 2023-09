El TSJB mantiene por ahora el acceso público al Castell del Rei y Cala Castell en Pollença

La justicia mantiene vigente, de momento, el acceso público al Castell del Rei y Cala Castell, en el municipio de Pollença. En un auto fechado a finales del pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestima la petición de medidas cautelares solicitada por la sociedad Menani S.A., administradora de la finca de Ternelles, propiedad de la familia March, para dejar sin efecto el decreto del pasado 23 de enero mediante el que se aprobaba una modificación puntual del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de Tramuntana para facilitar el acceso a determinadas zonas de exclusión como el Castell del Rei y Cala Castell. De esta forma, la Sala mantiene la vigencia de la citada modificación del PORN aprobada por el anterior ejecutivo autonómico, a la espera de que se dicte una sentencia que resuelva de forma definitiva el litigio.

El decreto recurrido por la propiedad de Ternelles supone alterar el régimen de protección de las zonas de exclusión. Con anterioridad, el acceso estaba limitado a fines científicos y de conservación, mientras que la modificación puntual del PORN permite autorizar excepcionalmente el acceso para actividades recreativas de tránsito a pie por los caminos y senderos que conducen a Bienes de Interés Cultural como el Castell del Rei o al dominio público marítimo-terrestre como Cala Castell. En definitiva, la modificación del PORN establece una excepción a la modificación general de actividades recreativas y deportivas en las zonas de exclusión de la Serra de Tramuntana.

En su recurso, la sociedad Menani S.A. argumenta que la modificación «comporta una desprotección del medio natural» y vulnera el «principio de no regresión en materia medioambiental». La solicitante de la medida cautelar ahora denegada por el TSJB invoca que en caso de permitirse el paso público para usos recreativos por los caminos situados en las zonas de exclusión del PORN, «se podrían ocasionar daños irreversibles a las especies protegidas cuya protección justificó la catalogación como zonas de exclusión» y añade que estos daños no podrían ser reparados por una posterior «eventual sentencia estimatoria». Además, subraya que no existe ningún informe o estudio que «justifique la regresión en la protección de las zonas de exclusión».

Por su parte, la comunidad autónoma defiende que la modificación está amparada por la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental, que fue modificada para permitir finalidades de ocio en las zonas de exclusión que antes se restringían a finalidades científicas, educativas o de conservación. Además, subraya que en cualquier caso el acceso público «está condicionado a que previamente el órgano gestor del espacio protegido establezca, atendiendo a criterios de conservación de los valores naturales y culturales, el régimen de estas autorizaciones, teniendo en cuenta especialmente la época del año y el número máximo de personas».

El auto del TSJB destaca que será la sentencia la que examine los argumentos de la sociedad recurrente y también el alcance de los informes técnicos emitidos por la conselleria de Medio Ambiente para justificar la modificación puntual del PORN. Asimismo, considera que los riesgos irreversibles alertados por la propiedad de Ternelles «no son actuales ni directamente derivados de la modificación, sino que al precisarse una resolución del órgano gestor del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, será el eventual alcance de dicha resolución la que permitirá precisar la realidad o no de los riesgos».

El Tribunal «no advierte un riesgo presente y actual de pérdida sobrevenida del objeto del recurso, por cuanto ello depende del contenido de un hipotético y futuro acuerdo del órgano gestor del parque» y emplaza a ambas partes a esperar la sentencia, por lo que desestima la petición de medidas cautelares para suspender la ejecutividad del decreto del Govern que modifica el PORN de la Serra de Tramuntana.

Las áreas de exclusión suponen el 3,25% de la Serra

La propiedad de Ternelles alega que las áreas de exclusión sólo suponen el 3,25% de la superficie de todo el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, pero «albergan casi la totalidad de los hábitats y especies protegidos», entre los que figuran 27 hábitats de interés comunitario, 119 especies protegidas y 137 especies relevantes para el espacio Red Natura 2000. Además, Menani S.A. asegura que el 100% de estos hábitats están ubicados en las zonas de exclusión que han sido objeto de la modificación del PORN.