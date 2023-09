El pleno del ayuntamiento de Sóller aprobó este lunes conceder una prórroga de un año a la concesionaria del servicio de recogida selectiva de basuras en tanto que el actual contrato vence a finales de esta semana. El pleno se celebró entre múltiples reproches entre gobierno y oposición y con la salida de tres concejales del pacto PP-Seny por tener incompatibilidad en la votación.

Desde los partidos de la oposición se reprochó al pacto de gobierno que hasta el último momento no se ha podido cerrar un acuerdo con la empresa. De hecho, Més y PSOE recordaron que la propuesta tuvo que ser retirada la semana pasada de otro pleno porque no contaba con los informes favorables, por lo que acusaron al equipo de gobierno haber negociado un acuerdo «ilegal». Además, apuntaron al anterior alcalde Carlos Simarro como el «verdadero culpable porque no hizo nada para resolver esta situación en el último año», apuntó la edil nacionalista Elvira Arbona.

Desde las filas del equipo de gobierno, solo pudo intervenir el portavoz del PP, Carlos Darder, quien reprochó a la oposición que su único interés «era el de ver un caos con la recogida de basuras» a partir de la finalización del contrato. Apuntó que la prórroga no supondrá un sobrecoste ya que la concesionaria seguirá percibiendo la misma retribución mensual.

El alcalde Miquel Nadal intervino para defender a su antecesor y aseguró que el servicio de recogida de basuras «está garantizado» gracias «a la buena predisposición» de la concesionaria.

Pese a las peticiones de la oposición sobre cómo será la futura gestión de la recogida selectiva, desde el gobierno municipal no se hizo mención de si se implantará la recogida puerta a puerta o la de la fracción orgánica. Tres ediles, uno del PP y dos de Seny, tuvieron que ausentarse durante la votación por incompatibilidad, al tener familiares trabajando en la empresa que se ocupa de la recogida selectiva de residuos.

En este mismo pleno el Ayuntamiento aprobó incrementar la partida destinada a pagar el canon de residuos y su recogida en 260.000 euros, incremento propiciado porque Sóller está siendo penalizado por su baja tasa de recogida selectiva.