Submarinistas de Blausub Manacor han denunciado un «atentado ecológico irreparable» que afecta a un espectacular jardín de gorgonias ubicado a poca distancia del Cap de Catalunya, en la península de Formentor (Pollença). Una «preciosa» extensión de estructuras marinas arborescentes cuya existencia se conoce desde hace años y que ahora está seriamente amenazada.

Y es que, según explican los submarinistas, el pasado lunes realizaron una inmersión en el Cap de Catalunya con el objetivo de «visitar y fotografiar» este «jardín del mar» desconocido por la inmesa mayoría de la población, pero no para los aficionados a las inmersiones submarinas. «Cuál fue nuestra sorpresa, cuando justo encima de las preciosas gorgonias que permanecen en las profundidades de ese entorno, encontramos una red de pesca bien calada», explican.

Uno de los participantes asegura que «las lágrimas inundaron las gafas de buceo» porque «no hace falta ser un experto para entender que cuando el pescador saque la red para recoger su pesca, buena parte de las gorgonias serán arrancadas del fondo marino, produciendo un atentado ecológico irreparable en uno de los entornos submarinos más bellos y sensibles de los fondos mallorquines», lamentan.

Según explican, las gorgonias rojas (Paramuricea Clavata) «son un conjunto de pólipos octocoralarios que forman estructuras arborescentes y catalogadas como especie vulnerable». Son «extremadamente sensibles», con un crecimiento «muy lento», y contribuyen notablemente a la sostenibilidad del hábitat en el que se encuentran.

Desprotección

Los submarinistas exculpan al pescador que ha tirado la red porque «no sabe lo que hay en el fondo». «No es el culpable de este trágico suceso, sólo es el verdugo», ya que «los auténticos culpables son aquellos que teniendo los instrumentos para proteger este espacio no lo han hecho».

En este sentido, explican que las herramientas de pesca tradicional «en muchos casos destrozan seres vivos bentónicos que llevan muchos años de un lento crecimiento». «Hace años que se conocía este jardín de gorgonias y no se ha hecho nada por protegerlo», lamentan, y añaden que «en toda la parte marina de la Serra de Tramuntana no existe ni un rincón que esté protegido». «Si no protegemos nuestros tesoros, sólo podremos llorar su destrucción», concluyen.