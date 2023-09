El equipo de gobierno integrado por PSOE y Més en el ayuntamiento de Inca aprobó en el pleno del jueves una moción presentada por los ecosoberanistas mediante la que el Consistorio insta al Govern a retirar «de forma inmediata» el decreto que suprime el requisito del catalán en la sanidad pública y «refuerza el compromiso» de la institución municipal a favor de la lengua catalana, propia de Balears, debido a su situación de «desventaja» frente a la otra lengua oficial.

Tanto el PP como Vox, que conforman la oposición municipal, votaron en contra del texto propuesto por Més per Inca, cuya portavoz, Alice Weber, lamentó la situación «crítica» por la que pasa la lengua propia de las islas y el hecho de que el personal sanitario ya no tendrá necesidad de aprenderla debido al decreto del Govern de la popular Marga Prohens, apoyado por la ultraderecha.

En este sentido, Andreu Caballero, del PSOE, afirmó que su partido «comparte plenamente» la moción de Més y aseguró que defenderán «siempre» la lengua catalana.

El portavoz del PP, Pedro Mas, acusó a los dos partidos de «volver a sacar el tema de la lengua para crear una confrontación política» y añadió que su partido estaba de acuerdo con la defensa del catalán por parte de la administración municipal pero no con el punto de la moción que reclama la retirada del citado decreto. Afirmó que el PP ha tomado una «decisión valiente y seria». «¿Hay algo más importante que la salud?¿Es más importante hablar catalán que tener salud?», cuestionó Mas.

Por su parte, la formación de extrema derecha expresó su total apoyo al decreto del «Govern de PP y Vox» porque así «Baleares dejará de estar sujeta a la imposición del catalán que sólo ha creado déficits inaceptables de profesionales de la salud». Incluso culpó al catalán de los «suspensos» que se producen en la educación pública y de que «los jóvenes dejen los estudios».

Alice Weber replicó que la gente mayor o personas con problemas de salud mental que no se expresan bien en castellano «tiene derecho a que les entiendan en su lengua en su propia casa» y tildó de «demagogia» que se afirme que los médicos no vengan por culpa del catalán. Caballero añadió también que «en Balears sólo hay conflicto lingüístico cuando gobierna el PP; a Bauzá no le fue bien y ahora volverá a pasar».

Por otra parte, a raíz de sendos informes de la secretaría municipal, PP y Vox retiraron su mociones relativas a la posibilidad de aparcar frente a los vados permanentes, en el caso de los populares, y a las posibles exenciones fiscales a favor de las víctimas de la okupación, en el caso de los ultras.

Escolarización gratis para los alumnos de la ‘escoleta’ municipal

El pleno aprobó también la suspensión de la ordenanza reguladora de precios públicos de la ‘escoleta’ municipal para suspender la cuota tributaria correspondiente al servicio de escolarización del primer ciclo de educación infantil del centro Toninaina, de acuerdo con el decreto del Govern que contempla la gratuidad de los alumnos de primer ciclo de las ‘escoletas’ de la red pública.

«De esta forma, las familias no deberán abonar ninguna cuota durante todo el curso, a la espera del convenio con el Govern y la modificación de la ordenanza», apuntó el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.