Magdalena Estelrich, fundadora de la Asociación de Víctimas de la Talidomida: «La Talidomida en España afectó más allá de los años 60»

La talidomida fue un fármaco presente en medicamentos que, desde un laboratorio alemán se distribuyeron bajo distintos nombres en toda Europa. La historia oficial dice que entre 1956 y principios de los 60. Se recetaba sobre todo para detener los vómitos y las fiebres en las embarazadas. Pero las malformaciones, sobre todo en extremidades, en hijos de pacientes a las que se les había suministrado en los primeros tres meses de gestación, hizo disparar las alarmas. Se fue prohibiendo en la mayoría de países, aunque en España, como componente de otros remedios, siguió hasta 1985.

Fundadora en 2004 de la asociación de víctimas de la talidomida en España, AVITE, y aún miembro de la junta directiva, Magdalena Estelrich (Manacor, 1952) nunca se ha parado de luchar por una causa justa que el gobierno estatal todavía no ha sido capaz de compensar de forma eficiente. Aún así este pasado mes de julio se abrió una nueva puerta para intentar hacer justicia, aunque los papeles y las pruebas a aportar sean largas y cansadas.

Usted con otros tres afectados de talidomida en España fueron pioneros en asociarse para denunciar una negligencia. ¿Mantienen las esperanzas?

Este próximo mes de mayo hará 20 años que nos unimos para hacer entender que lo ocurrido tuvo consecuencias graves y necesitamos un reconocimiento, y no sólo económico.

La última disposición del gobierno estatal de julio plantea nuevas indemnizaciones… pero no para todos.

-De nuestros asociados habrá unos 130 que cobrarán y más de un centenar que no. A mí, por ejemplo, no me lo aceptarán. En 2010 también se dio una paga única a 24 personas en toda España. Eran las que conservaban el envase con el que se distribuyó el medicamento aquí y pudieron demostrarlo. Otros cobraron a través del gobierno alemán.

¿Cómo fue su caso?

Durante las primeras semanas de embarazo, mi madre acudió a un especialista en una clínica privada de Palma, donde le ofrecieron un medicamento nuevo, recién salido de un laboratorio alemán. Se recetaba para los vómitos o fiebres derivadas. En teoría era inofensivo y no afectaba ni tenía efectos secundarios, pero pronto se descubrió que si se tomaba durante los primeros tres meses de gestación podía provocar malformaciones en el bebé.

¿Por qué dice que a usted no le reconocerán?

Aunque no lo comparta oficialmente yo no soy talidomídica sino trombocitopénica. Sufrí el síndrome TAR de plaquitas bajas, lo que se traduce en una ausencia de radios en los dos antebrazos o baja altura. Es poco frecuente. No hay nadie en la familia que sufra esta enfermedad. Me han realizado dos pruebas genéticas y considero que no es genético sino causado por la talidomida.

Los síntomas y las fechas son muy sospechosas…

Fue cuando vi un reportaje en una revista cuando até cabos. Lo que decía allí coincidía con mi caso, con el medicamento que le recetaron a mi madre, en el año y en la fase del embarazo en cuestión. No tuve ninguna duda. Pronto supe que un afectado, José Riquelme, había escrito un libro y me puse en contacto con él. A finales de 2003 empezamos los trámites para montar la asociación.

¿Todos los afectados por la talidomida presentan los mismos efectos?

Normalmente afecta a las extremidades, pero en la asociación tenemos casos de ceguera o problemas internos del organismo.

Por cierto, ¿guarda las cajas?

Mi madre trabajaba en casa para Majorica y guardaba los canutillos sobrantes. Un día, limpiando, creo que tiré todas las cajas vacías sin querer. Los medicamentos debían estar allí.

¿Por qué existen diferencias de datación en España?

Aunque se diga que la afectación del medicamento va del año 1956 hasta 1963, el Ministerio de Derechos Sociales español, en el último real decreto lo delimita entre 1950 y 1985 (no se dejó de recetar para el mialoma múltiple). Los efectos empezaron en 1952, pero en España aunque oficialmente se prohibiera en 1963, se siguió suministrando de una u otra forma hasta 1985. No quiero ser malpensada, pero era un poco como el caso ahora de la vacunas por la covid-19, de las que no sabemos los posibles efectos secundarios a medio o largo plazo. No quiero ser alarmista, hablo del caso de mujeres embarazadas, no de la población en general.

¿La vía penal está agotada?. ¿Qué deben aportar ahora?

El abogado de AVITE ha presentado numerosas denuncias. Lo cierto es que siempre ha estado muy implicado con la situación que estamos viviendo. Ahora vuelven a pedirnos una prueba genética y un certificado de discapacidad como consecuencia de la talidomida.

¿Cansada?

Nada. Durante los primeros años hice mucho trabajo buscando en las hemerotecas de los periódicos, en revistas antiguas en las que se hablaba del tema. Digamos que estaba en la sala de máquinas. Enviando mails a diputados y senadores en tiempo de elecciones para que al menos supieran que existimos. Nosotros nunca nos hemos detenido. He solicitado que se me reconozca y se me inscriba en el registro de enfermedades raras, a través del instituto Carlos III. No estoy cansada, no me detendré tanto si la respuesta es negativa como positiva.

¿Hasta qué punto existe un sentimiento de culpabilidad?

En la familia siempre estuvo, hasta que pudimos relacionarlo con la talidomida. Esto a mi madre le dio vida. Siempre se había culpado por no saber exactamente el motivo. Así tenía una esperanza, una explicación. Pudo entenderlo todo mejor. Creía que eran problemas de sangre.

¿Ha sufrido dolores a causa de la enfermedad?

Lo que más me duele son las caídas. Me faltan los cúbitos y parcialmente los radios. Entre 2013 y 2016 me he roto tres veces los brazos, una vez el izquierdo y dos el derecho. Es decir que los brazos todavía se me han acortado más y ahora no llego al suelo para levantar algo. Utilizo un imán para las cosas metálicas y unas tenazas de cocina para el resto. Como estoy tan preocupada por si caigo siempre llevo a unos mocasines de invierno aunque sea verano. Estoy dispuesta a pasar calor a cambio de tener mejor estabilidad.

¿Conduce?

Sí, puedo conducir con un pomo adaptado al volante un alargamiento de la palanca de cambios. En teoría sólo puedo ir a 80 km/h como velocidad máxima [sonríe]. Me saqué el carné cuando estaba destinada como maestra en Eivissa. Allí me trataron especialmente bien porque al dueño de la autoescuela le faltaba una mano. Aprobé aunque una semana antes del examen práctico cambiaron las pistas por la calle.

¿Y estudió una carrera, también sin problemas?

Estudié magisterio a principios de los años 70. Me pude inscribir pero tenía que presentar certificados médicos. Los responsables universitarios de tramitar los papeles no lo hicieron a tiempo porque pensaban que abandonaría antes de terminar. Así que al final para darme el título oficial tuvieron que redactar otro papel al contrario, como mientras no tenía defectos físicos… todo un enredo. ¡Porque un maestro español no puede tener defectos! (ríe).

Entiendo que su familia siempre le apoyó

Nunca tuve ningún problema familiar en este sentido, al contrario, su apoyo desde el primer momento. Pensaron que debía tener unos estudios y capacidades para poder vivir por mí misma, para que fuera autónoma. Empecé trabajando en la Escuela San Fernando de Manacor (ahora es una escuela de turismo), y después pasé por Son Roca, plaza de los Patines y Eivissa, hasta que quedé definitivamente en la escuela de Es Cremat de Vilafranca. Siempre me he sentido muy querida por mis alumnos. Sobre todo porque conmigo, en tiempo de plástica hacían obras de teatro, papiroflexia, pintaban cuadros… cosas que en las demás clases no hacían.

¿Alguna vez se ha sentido despreciada por su condición?

Sí, pero los años y la experiencia hacen que no sólo no me importe, sino que ahora me rebote. Te hace tener un humor más ácido e irónico.

¿Recibe ayuda?

Vienen de la asociación Arrels y Ales. Una cuidadora familiar me ayuda a ducharme y arreglar otras cosas durante la mañana. Oficialmente tengo el 57% de dependencia, pero nunca he cobrado nada, porque tengo Magisterio. No tengo ayudas ni las quiero, mi pensión me basta.