Lletra menuda: La gestión cayó antes que el edificio

Sin derrumbe previo y silencioso de la gestión necesaria y carcoma de apatía, ayer no se hubiera producido el desplome del edificio. Salvo por fenómenos naturales extremos, los edificios no caen, se les deja caer y eso es lo que han hecho los responsables municipales de Sóller durante los últimos 24 años con la Defensora Sollerense. Todos, quienes ahora prometen regenerarlo por completo en una legislatura y quienes se arremangan para pedir explicaciones y responsabilidades. Sí, cada uno tendrá su justificación, su argumento de impotencia y apatía, pero el hecho es que la Defensora está hecho añicos y es más sabia y sensata que su titularidad pública porque por lo menos se ha ocupado de no causar daños personales. Lo de ayer fue un estruendo de impotencia, de desesperación por espera inacabable. Hoy falta de presupuesto, mañana desacuerdo con el constructor, después, cambio de gobierno. Nada, edificio al suelo.

Los últimos consistorios de Sóller han sido unos pésimos herederos. Demostrado queda. En toda casa de vecino se sabe que la conservación del patrimonio es una prioridad esencial. Por lo menos se apuntala en prevención de males mayores. Ya es tarde. Además, tengamos en cuenta que no solo se ha derrumbado un valor arquitectónico, se ha dejado convertir en escombros el legado de una entidad singular sin la cual no se puede entender la capacidad emprendedora ni interpretar la historia moderna de Sóller. Pero ni en la casa consistorial ni en la Administración Autonómica se habían dado cuenta de ello.